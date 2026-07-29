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Zimski športi

Mladi poljski zvezdnik o Horngacherjevem nenavadnem treningu: To nam je pomagalo

Komaj 19-letni Kacper Tomasiak je pred tekmama za veliko nagrado FIS v Visli razkril zanimive podrobnosti s priprav poljske reprezentance v smučarskih skokih.
Kacper Tomasiak je navdušen nad idejami Stefana Horngacherja. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Galerija
Kacper Tomasiak je navdušen nad idejami Stefana Horngacherja. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Miha Šimnovec
29. 7. 2026 | 10:19
2:58
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Nekdanji dolgoletni glavni trener nemške reprezentance Stefan Horngacher je po sedmih letih znova postal del poljskega skakalnega sistema. Avstrijski strokovnjak opravlja vlogo koordinatorja treningov, že po nekaj mesecih pa je pustil močan pečat pri pripravi poljskih »orlov«. Njegove nekoliko nenavadne metode je javno pohvalil vzhajajoči zvezdnik Kacper Tomasiak.

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Obe Niki v varnem območju, preostale pa na prepihu

Veliki poljski up je v oddaji Sportowy Wieczor na TVP Sport poudaril, da Horngacher s svojimi bogatimi izkušnjami pomembno prispeva k delu strokovnega štaba. »Ima ogromno znanja, kar nam je zagotovo v veliko pomoč. Trenerji med seboj dobro sodelujejo, znanje vsakega je dobrodošlo, Stefan pa je dodal res veliko svojega,« je zaupal komaj 19-letni Poljak.

Čeprav 56-letni Avstrijec ni glavni trener reprezentance, je v zadnjem obdobju že vodil posamezne treninge. Pri enem od njih je – kot je razkril Tomasiak – uporabil precej nenavadno metodo. Vadili so na manjši skakalnici, oblečeni pa so bili v oprijeta oblačila, podobna tistim, ki jih uporabljajo tekači na smučeh.

Stefan Horngacher (levo) se je po sedmih letih dela v Nemčiji vrnil na Poljsko. FOTO Imago/Nordphoto/Hafner/Reuters
Stefan Horngacher (levo) se je po sedmih letih dela v Nemčiji vrnil na Poljsko. FOTO Imago/Nordphoto/Hafner/Reuters

Konec tedna tekmovanje za veliko nagrado v Visli

»Nosili smo nekakšna oblačila za smučarski tek. Menim, da je bil glavni namen tega treninga izboljšati občutek med letom,« je pojasnil Tomasiak. Na prvi pogled nenavadna vaja je po njegovih besedah prinesla želene učinke. »Trening nam je zagotovo pomagal razumeti, kako lahko naši gibi izboljšajo občutek za let,« je pripomnil mladenič, ki je na februarskih olimpijskih igrah v Predazzu zablestel z osvojitvijo treh kolajn.

Horngacher se je sicer vrnil v dobro znano okolje. Poljsko reprezentanco je kot glavni trener vodil med letoma 2016 in 2019, nato pa je prevzel krmilo nemške izbrane vrste, s katero je sodeloval sedem sezon. Letos se je vrnil na Poljsko, kjer kot koordinator treningov pomaga strokovnemu štabu pri pripravi reprezentance za novo sezono, ki se bo s tekmovanjem za veliko nagrado FIS konec tedna začela v Visli.

Njegove prve poteze kažejo, da ostaja zvest svojemu slogu dela – veliko pozornosti namenja podrobnostim in iskanju novih načinov za izboljšanje občutka v letu. Sodeč po odzivih mladih poljskih skakalcev njegove nekoliko neobičajne metode že dajejo prve pozitivne rezultate.

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smučarski skokiKacper TomasiakStefan HorngacherWislaPoljska

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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