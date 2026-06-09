Mladi športniki se lahko veliko naučijo od Jakova Faka

Na Pokljuki je v pogovoru za Delo novi trener naše biatlonske reprezentance Armin Auchentaller razgrnil prve vtise po prihodu v Slovenijo.

Do nove zimske sezone je še dolga pot, a na biatlonski Pokljuki je že več tednov zelo živahno. Slovenska reprezentanca se je v začetku maja začela pripravljati za poolimpijsko sezono 2026/27, tokrat pod vodstvom novega glavnega trenerja Armina Auchentallerja, 54-letnega strokovnjaka iz Anterselve, središča italijanskega biatlona. https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/biatlonska-reprezentanca-ima-novega-selektorja Z njim smo se pogovarjali po včerajšnji uradni pokljuški predstavitvi prenovljene slovenske reprezentance. Kako je prišlo do vašega sodelovanja s slovensko izbrano vrsto? Že po prvih stikih s Tomasom Globočnikom in Janezom Ožboltom proti koncu prejšnje sezone so bili moji občutki zelo pozitivni, saj smo imeli nekaj dobrih pogovorov. Ko sem se odločil končati svoje trenersko ...