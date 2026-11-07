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Zimski športi

Mladi vratar junak velike slovenske zmage

Naši hokejisti so na turnirju v Amiensu po hudem boju strli odpor Norvežanov.
Slovenski hokejisti so na turnirju v Amiensu po hudem boju strli odpor Norvežanov. FOTO: Victoire Moyon
Galerija
Slovenski hokejisti so na turnirju v Amiensu po hudem boju strli odpor Norvežanov. FOTO: Victoire Moyon
M. Š., STA
7. 11. 2026 | 18:37
7. 11. 2026 | 18:44
2:01
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Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi uvodnega turnirja evropskega pokala narodov v Amiensu slavila še drugo zmago. V razburljivem dvoboju je po izvajanju kazenskih strelov z 2:1 (0:0, 0:1, 1:0; 1:0) strla odpor Norveške. Pred tem so »risi« s 5:2 ugnali Madžare in s 3:5 izgubili z gostitelji Francozi.

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Junak tekme je bil 21-letni vratar Jon Dukarič, ki je dobil priložnost namesto Žana Usa. Zbral je kar 41 obramb v rednem delu, pri kazenskih strelih pa je ustavil štiri poskuse Norvežanov. Skandinavci so imeli na tekmi veliko premoč, a je mladi čuvaj mreže Jesenic ustavljal poskuse Vikingov vse do 26. minute, ko je za goste zadel Thomas Olsen. Dvakrat so imeli tekmeci v drugi tretjini tudi igralca več na ledeni ploskvi.

Slovenci so svojo prvo priložnost ob številčni prednosti na ledu izkoristili v 54. minuti. Kapetan Matic Török, ki je v petek samozavestno napovedal zmago proti Norveški, je bil podajalec, gol pa je dosegel Mai Crnkić. Ostalo je vroče, saj je naša izbrana vrsta ob dveh izključitvah Luke Gomboca krčevito branila neodločen izid, Dukarič pa je še naprej igral ključno vlogo in ni dovolil spremembe izida. Tega ni prinesel niti podaljšek.

Pri izvajanju kazenskih strelov so bili uspešnejši Slovenci, za katere sta zadela Crnkić in Žan Jezovšek, za Norvežane pa le David Aas-Larsen. Naša hokejska reprezentanca se bo naslednjič zbrala februarja.

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