Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Na podkorenski strmini se bo 3. in 4. januarja 2026 pomerila ženska elita svetovnega pokala, dogodek pa bo letos potekal ob podpori zavarovalnice Generali, dolgoletne partnerice slovenskega alpskega smučanja.

Zavarovalnica Generali svojo vlogo v športu razume širše od klasičnega sponzorstva. Gre za dolgoročno zavezo skupnosti, mladim talentom in vrednotam, ki jih šport uteleša: vztrajnosti, pogumu, odgovornosti in zaupanju vase. Prav zato ženske tekme svetovnega pokala v Kranjski Gori niso le športni dogodek, ampak priložnost, da se v ospredje postavita moč žensk kot zgled prihodnjim generacijam.

Partnerstvo, ki temelji na zaupanju in vztrajnosti

Zavarovalnica Generali že vrsto let stoji ob strani slovenski alpski smučarski reprezentanci. Med obrazi tega partnerstva je tudi ena najuspešnejših slovenskih smučark zadnjih let, Andreja Slokar, ki jo Generali podpira tudi kot osebni sponzor. Čeprav zaradi poškodbe letos ne bo na startu kranjskogorske preizkušnje, bo tam kot navijačica, podpornica in del skupnosti, ki diha s smučanjem.

»Svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske se vrača v Kranjsko Goro in tudi če me letos ne bo na startu, bom glasno navijala v cilju. Pridruži se nam 3. in 4. januarja, ko bomo skupaj z Generalijem poskusili ustvariti odlično navijaško vzdušje,« sporoča Slokarjeva.

Takšna povezanost tudi izven tekmovalnih trenutkov kaže, da Generali športnic in športnikov ne spremlja le ob zmagah, temveč tudi v zahtevnejših obdobjih, ki so sestavni del vrhunskega športa.

Zavarovalnica Generali podpira našo alpsko smučarko Andrejo Slokar. FOTO: Sloski

Ženske tekme kot simbol enakosti in poguma

Slovenija je z organizacijo tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju povezana že več kot šest desetletij. Po slovesu Zlate lisice iz Maribora so ženske tekme svoj novi dom našle v Kranjski Gori, kjer tradicija dobiva sodobno nadgradnjo. Gre za eno najbolj priljubljenih postaj v karavani ženskega alpskega smučanja, ki združuje vrhunsko organizacijo, zahtevno progo in odlično navijaško kuliso.

Posebnost Kranjske Gore je tudi simbolna: ženske in moški tekmujejo na isti progi, kar v svetu vrhunskega športa še vedno ni samoumevno. To je jasno sporočilo o enakosti, zaupanju v sposobnosti športnic in spoštovanju njihovega dela. Prav takšne zgodbe želi Generali poudarjati – zgodbe tekmovalk, njihove poti, odrekanja in dosežke, ki pogosto ostanejo skriti za rezultatskimi tabelami.

Smučarski praznik za vse generacije

Dogajanje v Kranjski Gori bo tudi letos preseglo okvir klasičnega tekmovanja. Obiskovalce čaka dvodnevno doživetje, ki združuje šport, zabavo in druženje – pravi podaljšan novoletni žur na snegu. Novost letošnjih tekem bo poseben navijaški stolp z DJ-jem, ki bo skrbel za energijo in ritem na prizorišču.

Generalijevi promotorji sreče bodo obiskovalce razveseljevali z darili, vaditelji pa bodo poskrbeli za navijaško ogrevanje s kolebnicami Generali. Med občinstvom bosta za dobro voljo skrbeli tudi priljubljeni maskoti Levčka, plišasta maskota pa bo skupaj s pokali romala tudi v roke zmagovalk. Posebno pozornost bodo namenili tudi najboljšim šestim veleslalomistkam, ki bodo ob žrebu startnih številk dodatno obdarjene.

Prireditev bo tako zanimiva za družine, strastne navijače in vse, ki si želijo drugačne zimske izkušnje.

Snežinke – naložba v prihodnost slovenskega smučanja

Pomemben del Generalijeve zgodbe v športu se odvija tudi izven žarometov svetovnega pokala. V zadnjih dveh letih zavarovalnica posebno pozornost namenja projektu Snežinke, v okviru katerega podpira mlade in obetavne alpske smučarje na začetku njihove poti.

V zadnjih dveh letih zavarovalnica Generali posebno pozornost namenja projektu Snežinke, v okviru katerega podpira mlade in obetavne alpske smučarje na začetku njihove poti. FOTO: Generali

Projekt Snežinke ni zgolj finančna pomoč, temveč celostni razvojni program. Mladi športniki so vključeni v vsebinske delavnice, na katerih poleg športnega napredka pridobivajo tudi znanja s področja osebnega razvoja, psihološke priprave, postavljanja ciljev in odgovornega odnosa do kariere. Pomembno mentorsko vlogo ima Generalijev ambasador, nekdanji vrhunski smučar Štefan Hadalin, ki z lastnimi izkušnjami iz svetovnega pokala mladim pomaga razumeti, kaj pomeni pot vrhunskega športnika – z vsemi vzponi in padci.

S projektom Snežinke Generali jasno sporoča, da prihodnost slovenskega smučanja ne temelji le na talentu, temveč tudi na podpori, znanju in stabilnem okolju, v katerem se mladi lahko razvijajo kot športniki in kot osebnosti.

Širša zaveza ženskemu športu

Podpora mladim Snežinkam je del širše slike. V zavarovalnici Generali že vrsto let sponzorirajo tudi druge ženske športne zgodbe, med njimi kolesarsko ekipo Pika Team in slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco.

Mladi športniki so v okviru projekta Snežinke vključeni v vsebinske delavnice, na katerih poleg športnega napredka pridobivajo tudi znanja s področja osebnega razvoja, psihološko pripravo, postavljanja ciljev in odgovornega odnosa do kariere. FOTO: Generali

Vabilo v Kranjsko Goro

Tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske 3. in 4. januarja 2026 bosta v Kranjski Gori znova združili vrhunski šport, izjemno navijaško vzdušje in močno družbeno sporočilo. Generali vabi vse ljubitelje smučanja, družine in navijače, da postanejo del zimskega praznika, kjer se prepletajo tradicija, moč žensk in energija prihodnosti.

Naročnik oglasne vsebine je zavarovalnica Generali, d. d.