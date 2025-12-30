  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zimski športi

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Poleg sponzorstva Pokala Vitranc je zavarovalnica Generali letos podprla tudi ženske tekme v Kranjski Gori. FOTO: Generali
    Galerija
    Poleg sponzorstva Pokala Vitranc je zavarovalnica Generali letos podprla tudi ženske tekme v Kranjski Gori. FOTO: Generali
    Promo Delo
    30. 12. 2025 | 08:50
    6:02
    A+A-

    Na podkorenski strmini se bo 3. in 4. januarja 2026 pomerila ženska elita svetovnega pokala, dogodek pa bo letos potekal ob podpori zavarovalnice Generali, dolgoletne partnerice slovenskega alpskega smučanja.

    Zavarovalnica Generali svojo vlogo v športu razume širše od klasičnega sponzorstva. Gre za dolgoročno zavezo skupnosti, mladim talentom in vrednotam, ki jih šport uteleša: vztrajnosti, pogumu, odgovornosti in zaupanju vase. Prav zato ženske tekme svetovnega pokala v Kranjski Gori niso le športni dogodek, ampak priložnost, da se v ospredje postavita moč žensk kot zgled prihodnjim generacijam.

    Partnerstvo, ki temelji na zaupanju in vztrajnosti

    Zavarovalnica Generali že vrsto let stoji ob strani slovenski alpski smučarski reprezentanci. Med obrazi tega partnerstva je tudi ena najuspešnejših slovenskih smučark zadnjih let, Andreja Slokar, ki jo Generali podpira tudi kot osebni sponzor. Čeprav zaradi poškodbe letos ne bo na startu kranjskogorske preizkušnje, bo tam kot navijačica, podpornica in del skupnosti, ki diha s smučanjem.

    »Svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske se vrača v Kranjsko Goro in tudi če me letos ne bo na startu, bom glasno navijala v cilju. Pridruži se nam 3. in 4. januarja, ko bomo skupaj z Generalijem poskusili ustvariti odlično navijaško vzdušje,« sporoča Slokarjeva.

    Takšna povezanost tudi izven tekmovalnih trenutkov kaže, da Generali športnic in športnikov ne spremlja le ob zmagah, temveč tudi v zahtevnejših obdobjih, ki so sestavni del vrhunskega športa.

    Zavarovalnica Generali podpira našo alpsko smučarko Andrejo Slokar. FOTO: Sloski
    Zavarovalnica Generali podpira našo alpsko smučarko Andrejo Slokar. FOTO: Sloski

    Ženske tekme kot simbol enakosti in poguma

    Slovenija je z organizacijo tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju povezana že več kot šest desetletij. Po slovesu Zlate lisice iz Maribora so ženske tekme svoj novi dom našle v Kranjski Gori, kjer tradicija dobiva sodobno nadgradnjo. Gre za eno najbolj priljubljenih postaj v karavani ženskega alpskega smučanja, ki združuje vrhunsko organizacijo, zahtevno progo in odlično navijaško kuliso.

    Posebnost Kranjske Gore je tudi simbolna: ženske in moški tekmujejo na isti progi, kar v svetu vrhunskega športa še vedno ni samoumevno. To je jasno sporočilo o enakosti, zaupanju v sposobnosti športnic in spoštovanju njihovega dela. Prav takšne zgodbe želi Generali poudarjati – zgodbe tekmovalk, njihove poti, odrekanja in dosežke, ki pogosto ostanejo skriti za rezultatskimi tabelami.

    Smučarski praznik za vse generacije

    Dogajanje v Kranjski Gori bo tudi letos preseglo okvir klasičnega tekmovanja. Obiskovalce čaka dvodnevno doživetje, ki združuje šport, zabavo in druženje – pravi podaljšan novoletni žur na snegu. Novost letošnjih tekem bo poseben navijaški stolp z DJ-jem, ki bo skrbel za energijo in ritem na prizorišču.

    Generalijevi promotorji sreče bodo obiskovalce razveseljevali z darili, vaditelji pa bodo poskrbeli za navijaško ogrevanje s kolebnicami Generali. Med občinstvom bosta za dobro voljo skrbeli tudi priljubljeni maskoti Levčka, plišasta maskota pa bo skupaj s pokali romala tudi v roke zmagovalk. Posebno pozornost bodo namenili tudi najboljšim šestim veleslalomistkam, ki bodo ob žrebu startnih številk dodatno obdarjene.

    Prireditev bo tako zanimiva za družine, strastne navijače in vse, ki si želijo drugačne zimske izkušnje.

    Snežinke – naložba v prihodnost slovenskega smučanja

    Pomemben del Generalijeve zgodbe v športu se odvija tudi izven žarometov svetovnega pokala. V zadnjih dveh letih zavarovalnica posebno pozornost namenja projektu Snežinke, v okviru katerega podpira mlade in obetavne alpske smučarje na začetku njihove poti.

    V zadnjih dveh letih zavarovalnica Generali posebno pozornost namenja projektu Snežinke, v okviru katerega podpira mlade in obetavne alpske smučarje na začetku njihove poti. FOTO: Generali
    V zadnjih dveh letih zavarovalnica Generali posebno pozornost namenja projektu Snežinke, v okviru katerega podpira mlade in obetavne alpske smučarje na začetku njihove poti. FOTO: Generali

    Projekt Snežinke ni zgolj finančna pomoč, temveč celostni razvojni program. Mladi športniki so vključeni v vsebinske delavnice, na katerih poleg športnega napredka pridobivajo tudi znanja s področja osebnega razvoja, psihološke priprave, postavljanja ciljev in odgovornega odnosa do kariere. Pomembno mentorsko vlogo ima Generalijev ambasador, nekdanji vrhunski smučar Štefan Hadalin, ki z lastnimi izkušnjami iz svetovnega pokala mladim pomaga razumeti, kaj pomeni pot vrhunskega športnika – z vsemi vzponi in padci.

    S projektom Snežinke Generali jasno sporoča, da prihodnost slovenskega smučanja ne temelji le na talentu, temveč tudi na podpori, znanju in stabilnem okolju, v katerem se mladi lahko razvijajo kot športniki in kot osebnosti.

    Širša zaveza ženskemu športu

    Podpora mladim Snežinkam je del širše slike. V zavarovalnici Generali že vrsto let sponzorirajo tudi druge ženske športne zgodbe, med njimi kolesarsko ekipo Pika Team in slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco. 

    Mladi športniki so v okviru projekta Snežinke vključeni v vsebinske delavnice, na katerih poleg športnega napredka pridobivajo tudi znanja s področja osebnega razvoja, psihološko pripravo, postavljanja ciljev in odgovornega odnosa do kariere. FOTO: Generali
    Mladi športniki so v okviru projekta Snežinke vključeni v vsebinske delavnice, na katerih poleg športnega napredka pridobivajo tudi znanja s področja osebnega razvoja, psihološko pripravo, postavljanja ciljev in odgovornega odnosa do kariere. FOTO: Generali

    Vabilo v Kranjsko Goro

    Tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske 3. in 4. januarja 2026 bosta v Kranjski Gori znova združili vrhunski šport, izjemno navijaško vzdušje in močno družbeno sporočilo. Generali vabi vse ljubitelje smučanja, družine in navijače, da postanejo del zimskega praznika, kjer se prepletajo tradicija, moč žensk in energija prihodnosti.

    Naročnik oglasne vsebine je zavarovalnica Generali, d. d.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zavarovalnica Generalialpsko smučanjeAndreja Slokar
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Prazniki

    Ob pokanju hišnim ljubljenčkom zagotoviti čim mirnejši kotiček

    Uporaba pirotehnike v prazničnem času negativno vpliva na živali in jim povzroča velik stres, zato se vrstijo pozivi, naj se ljudje odrečejo pirotehniki.
    30. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mlekarstvo

    Livada v Bosno in Hercegovino, sterilno mleko v Hongkong

    Pomurske mlekarne, tretja največja slovenska mlekarna, na leto predelajo okoli 50 milijonov litrov samo domačega mleka.
    Janez Tomažič 30. 12. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Vesna Ponorac: Silvestrska gostiteljica, vplivnica in voznica za pobeg pri ropu

    Osrednja silvestrska oddaja TVS tradicionalno že osmič poteka v dvorani Tabor v Mariboru. Prvič pa jo bo vodila Vesna Ponorac, čedalje bolj znan obraz malih zaslonov.
    30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Khaleda Zia

    Konec obdobja političnih rivalk, umrla prva predsednica Bangladeša

    Njuna desetletja dolga izmenjava oblasti je prepletena z družinskimi tragedijami, politično močjo in osebno maščevanjem.
    30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Pri poslovanju Upravne enote Vrhnika odkrili več nepravilnosti

    Ker Upravna enota Vrhnika med izvajanjem revizije ni odpravila vseh nepravilnosti, je računsko sodišče od nje zahtevalo predložitev odzivnega poročila.
    30. 12. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Vesna Ponorac: Silvestrska gostiteljica, vplivnica in voznica za pobeg pri ropu

    Osrednja silvestrska oddaja TVS tradicionalno že osmič poteka v dvorani Tabor v Mariboru. Prvič pa jo bo vodila Vesna Ponorac, čedalje bolj znan obraz malih zaslonov.
    30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Khaleda Zia

    Konec obdobja političnih rivalk, umrla prva predsednica Bangladeša

    Njuna desetletja dolga izmenjava oblasti je prepletena z družinskimi tragedijami, politično močjo in osebno maščevanjem.
    30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Pri poslovanju Upravne enote Vrhnika odkrili več nepravilnosti

    Ker Upravna enota Vrhnika med izvajanjem revizije ni odpravila vseh nepravilnosti, je računsko sodišče od nje zahtevalo predložitev odzivnega poročila.
    30. 12. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo