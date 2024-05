Morda je bila to za FIS tudi nekakšna brca v zadnjico

V nadaljevanju preberite:

Kako je domžalski skakalni as Anže Lanišek opisal zdajšnje stanje svojega kolena, ki si ga je konec januarja poškodoval pri dolgem skoku v Planici, zaradi česar je bil prisiljen izpustiti poldrugi mesec tekem, kako so minili prvi kondicijski treningi v pripravah za novo sezono, kako mu je bilo všeč v stockhomskem vetrovniku, v katerem so prejšnji teden člani slovenskega udarnega moštva iskali letalne občutke, s kakšnimi pričakovanji se danes prvič v tej pomladi odpravlja na skakalnico, kako se je ujel z Miranom Zupančičem, novim pomočnikom glavnega trenerja Roberta Hrgote, kaj je dejal glede zadnjih sprememb pravil odgovornih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), kako se po njegovem v moštvu pozna odsotnost Petra Prevca, kje je član SSK Mengeš, ki je pri 28 letih zdaj najstarejši slovenski reprezentant, preživel dopust, kako je videl izjemen polet Rjojuja Kobajašija na posebni velikanki na Islandiji, zakaj še ni čestital japonskemu zvezdniku ...