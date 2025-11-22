Slalom v Gurglu: vodi Atle McGrath, znotraj ene sekunde 19 smučarjev

Tekmo je ob 10.30 odprl Lucas Pinheiro Braathen, ki je Braziliji prejšnjo nedeljo priboril prvo zmago v zgodovini svetovnega pokala. Braathen je tokrat naredil kar nekaj napak in na 11. mestu zaostaja 73 stotink.

Pred finalom je v vodstvu Norvežan Atle Lie McGrath. Na 2. mestu sta skupaj Finec Eduard Hallberg in Švicar Tanguy Nef, ki zaostajata za 17 stotink. Tretji je Clement Noel. Vrstni red se lahko zelo premeša, saj je znotraj ene sekunde kar 19 tekmovalcev.

V Ötztalu na Tirolskem je ponoči zapadlo še nekaj snega, danes je tam prava zimska pravljica. Temperature so globoko pod lediščem, proga je kljub vsemu trda, tudi poledenela. Finale bo ob 13.30.

Slovenskih smučarjev ni bilo na startu. Miha Oserban je v petek nastopil na slalomu za evropski pokal v Leviju in odstopil v prvi vožnji.

V nedeljo bo v Gurglu še ženski slalom. Nastopile bodo štiri slovenske smučarke: Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan, Lila Lapanja in Nika Tomšič.