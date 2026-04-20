MVP ostaja v Ljubljani

V ljubljanski Olimpiji bo tudi v naslednji sezoni igral najkoristnejši igralec rednega dela regionalne hokejske lige ICE TJ Brennan, je danes sporočil tivolski klub. Pogodbo so podaljšali še za sezono 2026/27.

Brennan je v letošnji sezoni v dresu Olimpije Ljubljane v ligi ICE pustil velik pečat, bil je najkoristnejši igralec rednega dela lige ter najučinkovitejši branilec tekmovanja. S svojo kakovostjo, bogatimi izkušnjami in strelsko učinkovitostjo je bil eden ključnih stebrov v igri zmajev, so enega glavnih akterjev uspešne sezone 2025/26 opisali pri ljubljanskem klubu.

Poudarili so, da je podaljšanje sodelovanja del ambicij kluba, ki si želi narediti še korak dlje v mednarodni ligi. »Z velikim navdušenjem ostajam pri Olimpiji še eno sezono. Navdihuje me projekt, ki ga gradimo, in smer, v katero se klub razvija. Veselim se novega poglavja, v katerem bomo kot ekipa še naprej rasli in odločno zasledovali naš cilj. Naslov prvaka si želimo pripeljati v Ljubljano. Tudi moja družina se v mestu počuti odlično, zato smo iskreno veseli, da ostajamo tukaj,« je ob podaljšanju sodelovanja dejal Brennan.

»TJ je s svojimi igrami in učinkovitostjo dokazal, da je točno to, kar smo iskali. Je odličen ofenzivni branilec, poleg tega pa mentor mlajšim igralcem. Odlično se je vklopil v našo organizacijo in lokalno okolje, zato smo se že med sezono začeli pogovarjati o podaljšanju pogodbe. Veseli smo, da ostaja z nami in da bomo skupaj napadli vrh lige ICE,« pa je dejal direktor kluba Anže Ulčar.

V postavi zmajev bosta v naslednji sezoni igrala tudi izkušena slovenska napadalca Žiga Jeglič in Jan Urbas, ki se po dolgih letih igranja v tujini vračata v domovino, sklenila pa sta dveletni pogodbi.