Na 68. novoletni turneji tudi tretji od bratov Prevc

Najboljši slovenski skakalec Peter Prevc, ki je imel v današnjih kvalifikacijah za sredino drugo tekmo 68. novoletne turneje v Garmisch-Partenkirchnu skupaj z najboljšim to zimo, Japoncem Ryoyujem Kobayashijem, tretji dosežek, ima že vso sezono v reprezentanci družbo brata Domna Prevca. V Innsbrucku se jima bo pridružil še Cene Prevc.



Potem ko zlasti 27-letni Peter Prevc, pa tudi sedem let mlajši Domen Prevc, to zimo uspešno nastopata v svetovnem pokalu, se bo prvič letos na tekmah najvišje ravni preizkusil še 23-letni Cene Prevc, ki je doslej dobro skakal v celinskem pokalu, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.



Še tretji od bratov Prevc se bo slovenski reprezentanci pridružil v Innsbrucku za avstrijski del tradicionalne turneje štirih skakalnic, selektor Gorazd Bertoncelj se je namreč odločil, da bo Cene Prevc v ekipi zamenjal Tilna Bartola.



Na prvi dan novega leta 2020 skakalce najprej ob 14. uri čaka tradicionalna tekma v Ga-Paju, nato se selijo v Avstrijo. Do konca 68. turneje bodo nastopili še v Innsbrucku (4. januarja/14.00) in Bischofshofnu (6./17.15).