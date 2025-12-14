Na Bledu najboljši viking slovenskih staršev

Padel je zastor nad zanimivim SP skupine B za hokejiste do 20 let. Najboljša je bila pričakovano Norveška in se tako uvrstila pričakovano uvrstila med 10 vodilnih reprezentanc na svetu. Slovenija pa se je, podobno kot pomladi na Švedskem v članski kategoriji, obdržala med 16.

V razvrstitvi selekcij s hokejisti do 20. leta starosti jih namreč v elitnem razredu igra le deset, drugi kakovostni razred pa sestavlja šest moštev.

Na zadnji tekmi prvenstva so favorizirani »vikingi« odpihnili naše rise z 9:2, a hvale vreden je za Slovenijo obstanek v tem razredu.

Norvežani so bili na Bledu pričakovano boljši od naših hokejskih upov.

Najboljši napadalec prvenstva na Bledu je bil Tinus Luc Koblar, sin nekdanje slovenske biatlonke Andreje Koblar (dekliško Grašič) in alpskega smučarja Jerneja Koblarja. Ker pa družina že dolgo živi na Norveškem, Tinus Luc pa je kot izjemno obetaven hokejist že dolgo vključen v nacionalni hokejski program, je zdaj član izbrane vrste do 20 let. Poleti so tega 18-letnika na naboru NHL izbrali sloviti Toronto Maple Leafs, zdaj sicer igra za ugledni Leksand na Švedskem.

Končni vrstni red: 1. Norveška, 2. Kazahstan, 3. Avstrija, 4. Slovenija, 5. Ukrajina, 6. Francija.