Na Češkem je četrtfinale zgrešila za 15 stotink

Slovenija v finalnem delu svetovnega pokala paralelnega slaloma deskarjev na snegu v Špindleruvem Mlynu ne bo imela svojega predstavnika. Gloria Kotnik je v ženski konkurenci osvojila 18. mesto in četrtfinale zgrešila za 15 stotink, Rok Marguč je bil v moški konkurenci 25.

Kotnik je z 12. izidom solidno nastopila na rdeči progi, ponesrečil pa se je nastop na modri, kjer je bila šele 26. med 31 tekmovalkami in je ostala brez četrtfinala.

Najhitrejša je bila Japonka Cubaki Miki z izjemno vožnjo na modri postavitvi. Domač teren je za drugo mesto izkoristila aktualna olimpijska prvakinja v paralelnem veleslalomu Čehinja Zuzana Maderova, ki je zaostala 68 stotink sekunde, tretja je bila dobitnica brona z OI Italijanka Lucia Dalmasso.

V moški konkurenci je slovenske barve branil le Rok Marguč in prikazal dva povprečna nastopa. Najhitrejši so bili Italijani, saj so se na prvih treh mestih zvrstili Daniele Bagozza, Aaron March in Gabriel Messner.