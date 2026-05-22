Na domačem ledu se je spisala pravljica slovenskega krlinga

Slovenska moška krling reprezentanca se je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog razveselila zlate kolajne. Potem ko so se v skupinskem delu neporaženi uvrstili v finale, so tam s 7:3 premagali Latvijo. Tako so se iz tretje uvrstili v drugo kakovostno skupino, obenem pa imajo priložnost tudi za uvrstitev na svetovno prvenstvo elitne kategorije.

»Šli smo s tekme v tekmo. Po zadnjih petih tekmah smo vselej proslavljali – najprej proti Madžarski, ko smo videli, da smo skorajda v izločilnih bojih, nato smo se v dvoboju s Hrvati tja dejansko uvrstili, potem smo v boju za prvo mesto v skupini premagali Angleže, na koncu pa smo v finalu premagali Latvijce. Takrat smo bili res srečni, saj pred nami ni bilo več nobene ovire, sprostili smo se in proslavili rezultat,« je v pogovoru po koncu prvenstva povedal Štefan Sever, vodja slovenske moške reprezentance.