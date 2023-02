Ema Klinec napada zmago v Hinzenbachu

Ema Klinec po skoku, dolgem 88 metrov, drži četrto mesto (125 točk). Spet se je izkazala tudi Nika Prevc z 12. mestom po prvi seriji (117,7 m/87 m). Vodilna Nemka Katharina Althaus je zbrala 127,4 točke po pristanku pri 88,5 metra, najbolj sta se ji približali Avstrijka Chiara Kreuzer (125,6 točke/89 metrov) in Japonka Nozomi Marujama z daljavo dneva (125,5/91,5 m).

Drugi nastop so si priskakale še Katra Komar (108,7/85 m) na 26., Maja Vtič (107,9/85,5 m) na 27. in Ajda Košnjek (101,7/83 m) na 29. mestu. Brez finala je ostala le Nika Vetrih s 40. mestom.

V kvalifikacijah je bila najboljša Slovenka Nika Prevc (116,3 točke) na četrtem mestu. Vsega desetinko točke je na petem za svojo rojakinjo zaostala Ema Klinec. Kvalifikacije so pripadle domačinki Evi Pinkelnig (123,6). Avstrijka je zmagala že v petek in še naprej prepričljivo vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na prvi posamični tekmi sta na stopničke stopili še drugouvrščena Ema Klinec in tretja Nika Prevc. To so bile njene prve stopničke v karieri, za Emo Klinec pa še šesto drugo mesto v sezoni.

Na današnjo dopoldansko tekmo so se uvrstile vse varovanke glavnega trenerja slovenske reprezentance Zorana Zupančiča. Katra Komar (103,4) je zasedla 22. mesto, Ajda Košnjek (100,2) je bila 27., Maja Vtič (99,5) 29., Nika Vetrih (90) pa 36.

Slovenske skakalke so sicer v Hinzenbachu zelo uspešne, od uvedbe svetovnega pokala so namreč tam na stopničkah stale 13-krat, od tega v zadnjih dveh letih kar desetkrat, vključno s tremi zmagami. Dvakrat se je pod njo podpisala Nika Križnar, ki je letos ni na tem avstrijskem prizorišču in zaradi slabše forme trenira po posebnem programu, enkrat pa je slavila Urša Bogataj. Slednja je zaradi strgane križne vezi že končala sezono.