Na Finskem je bil dvakrat šokiran, prvič že ob prihodu, drugič pa po tekmi (VIDEO)

Ste že dojeli, kaj vam je uspelo?

Zanimivo, da ste tako v Visli kot tudi Ruki iz dneva v dan stopnjevali nastope.

Kako ste doživeli diskvalifikacije na Finskem?



Ste obžalovali odpoved druge tekme?



Na Finskem vas je pričakala že prava zima, kajne?



Ali ste se naučili kakšne nove finske besede?

Ste si dali nato dodatno pregledati dres?

Kaj ste spremenili v primerjavi s prejšnjimi leti?



Ali se zavestno držite nazaj?



Kakšno vlogo je pri tem odigralo očetovstvo?



Kako je vaše zadnje uspehe doživel vaš klubski trener Aleš Selak?

Kakšna so vaša pričakovanja pred naslednjimi preizkušnjami?

Po drugem mestu v Visli je Anže Lanišek navdušil tudi v Ruki, kjer je bil tretji. FOTO: AFP

Kakšno je zdaj vzdušje v ekipi?



Ali so se kaj spremenila razmerja v ekipi, glede na to, da ste zdaj – kar zadeva rezultate – prva violina?



S Timijem Zajcem sta sostanovalca, imata tudi skupni profil na instagramu.



Ligo NBA še spremljate?



Ali ste v skakalni reprezentanci največji strokovnjak za ligo NBA?



Katere športe še spremljate?

Ljubljana –je med Slovenci najbolje skočil v 41. sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih. Potem ko je bil 23-letni Domžalčan na ekipni preizkušnji v Visli prvi mož naše četverice, ki je zasedla 4. mesto, se je manj kot 24 ur pozneje veselil krstnih stopničk med elito. Le teden po odličnem 2. mestu na Poljskem je vrhunsko pripravljenost kronal še v Ruki, kjer je po diskvalifikacijah Norvežana Mariusa Lindvika in reprezentančnega kolega s 5. mesta napredoval na tretje. Pred odhodom v Nižni Tagil, kjer bo konec spet med glavnimi slovenskimi aduti, si je član SSK Mengeš vzel čas tudi za Delo.»Moj štart je bil res zelo uspešen, celo nad pričakovanji. Za cilj sem si zastavil uvrstitve med najboljšo deseterico, s katerimi bi bil že zelo zadovoljen. Toda odvilo se je še dosti bolje, saj sem na obeh posamičnih tekmah skočil na stopničke.«»V Ruki mi sprva res ni šlo po načrtih, najpomembneje pa je bilo, da se nisem 'zakvačkal' v glavi. Tudi v Visli mi na začetku še ni šlo po željah, a sem ostal miren; pomembno je, kaj pokažeš takrat, ko gre zares.«»Moram priznati, da sem bil kar šokiran. Čakali smo pred zabojnikom in začelo me je že zebsti, ko je prišel do mene(medijski koordinator za skoke pri FIS, op. p.) in mi rekel, da sem tretji. Odkimal sem mu in odvrnil, da sem peti, nakar je na moje začudenje ponovil, da sem dejansko tretji, saj da so Lindvika in Prevca diskvalificirali.«»Za odpoved so se prireditelji odločili z določenim razlogom. Razmere so bile namreč, kakršne so bile. Če bi poskušali izsiliti tekmo, bi bilo lahko nevarno.«»Ko smo prispeli v Ruko, smo morda res doživeli manjši šok, saj se je temperatura sukala okrog minus deset stopinj Celzija. Še teden prej smo, denimo, v Visli skakali pri desetih stopinjah nad ničlo.«»Poznam terve (zdravo) in kiitos (hvala).«»Da, že iz preventivnih razlogov smo jih preverili še enkrat.«»Največji napredek sem naredil v glavi, saj sem razčistil določene stvari. Ko sem bil leta 2015 v Nižnem Tagilu četrti, sem bil zelo evforičen. Moji apetiti so se močno povečali, gledal sem le še na to, kako se bom prebil čim višje, pri tem pa sem zanemarjal osnovne stvari, ki prinesejo rezultat. Zdaj poskušam ohranjati mirnost, zavedam se, da je vsak dan poglavje zase. A se še vedno učim iz dneva v dan, določene zadeve mi še niso tako jasne kot drugim z več izkušnjami.«»Ne, ampak ne čutim potrebe, da bi moral skakati od veselja. Jasno mi je, da bo sezona še zelo dolga in bo treba ostati zbran do konca.«»No, očka sem postal že lani pozimi, je pa to zagotovo nadvse pozitivna izkušnja, ki se mi je zgodila v življenju.«»Zelo je bil vesel. Končno je dočakal, da so se tudi meni pokrili dejavniki.«»Kadar ti gre dobro, ti gre običajno dobro povsod. Najpomembneje je, da ostaneš miren in sproščen, le na takšen način lahko dosežeš velike daljave in dober rezultat. Še naprej bom vesel sleherne uvrstitve med deseterico ali petnajsterico.«»Po dobrem štartu v sezono je razpoloženje zelo dobro. Ko nam v prejšnji zimi ni šlo, je bilo čutiti določeno napetost. Zdaj smo razbremenjeni, celotna ekipa je res močna.«»Vse ostaja enako kot prej, nimam se za vodjo ekipe.«»Nastanek profila Žaba &je bil trenutek navdiha. Zelo dobro se razumeva; kakor sem mu sam lani privoščil vse uspehe, mimoje zdajšnje. A ne gre prezreti, da je tudi on zelo močan, na koncu koncev je tako kot jaz skupno med najboljšo šesterico.«»Seveda. Ko smo bili v Ruki, sem si – ker je bila dokaj zgodaj – pogledal tekmo moštva Dallas Mavericks z Los Angeles Lakers. Navijam za ekipe, v katerih so slovenski košarkarji, poleg Dallasa ztorej tudi za Miami zin Denver z, ki še čaka na svojo pravo priložnost.«»Ne, to je(pomočnik glavnega trenerja, op. p.).«»Ko smo odraščali pred blokom v Domžalah, smo preizkusili veliko športov; igrali smo nogomet, košarko, hokej, kar je bilo pač v določenem obdobju popularno. Zdaj redno spremljam nogomet, pa kolesarstvo s, košarko, ob ligi NBA tudi ABA in evropski pokal ...«