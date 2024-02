Na Finsko brez Timija Zajca

Svetovni pokal v smučarskih skokih se bo konec tega tedna nadaljeval v Lahtiju, kjer se bodo med seboj merili tako skakalci kot tudi skakalke. Kvalifikacije deklet bodo na sporedu že jutri (z začetkom ob 18. uri po srednjeevropskem času).

V strokovnem vodstvu slovenske ženske vrste z glavnim trenerjem Zoranom Zupančičem na čelu so se odločili za menjavo v ekipi, v katero se namesto mladinske svetovne prvakinje Tine Erzar znova vrača Ajda Košnjek. Naše barve bodo v tem finskem zimsko-športnem središču, v katerem bo tekma v petek (9.00), branile še vodilna v skupni razvrstitvi Nika Prevc, Nika Križnar, Ema Klinec, Katra Komar in Taja Bodlaj.

Tudi v naši moški reprezentanci je prišlo do menjave, saj se želi Timi Zajc odpočiti za prihajajoče preizkušnje na letalnicah v Vikersundu in Planici. Namesto bronastega z nedavnega svetovnega prvenstva v poletih na Kulmu bo priložnost dobil Maksim Bartolj. Pod slovensko zastavo bodo v Lahtiju, kjer bosta v petek (17.00) in nedeljo (16.00) posamični tekmi, v soboto pa ekipna preizkušnja (16.15), skakali še Lovro Kos, Žak Mogel ter brata Domen in Peter Prevc.