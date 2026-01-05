Na Jesenicah je vrag odnesel šalo

Nik Zupančič ni več trener hokejistov Jesenic, je klub danes sporočil na družbenih omrežjih. Kot razlog za konec sodelovanja so Gorenjci navedli stanje na lestvici alpske lige, kjer so železarji trenutno predzadnji.

Zupančič je jeseniško zasedbo, ki se je pred začetkom sezone spopadala z veliko finančno krizo in je bil celo vprašljiv obstoj hokeja na dosedanji ravni, prevzel konec avgusta lani, tik pred začetkom nove sezone v alpski ligi.

V tej so Jeseničani doslej na 29 tekmah dosegli 12 zmag in so trenutno na predzadnjem, 12. mestu s 34 točkami.

»HDD Jesenice se iskreno zahvaljuje Niku Zupančiču za njegovo pripadnost klubu, trud in vse opravljeno delo. Stanje na lestvici je zahtevalo temeljito analizo in razmislek, po katerem se je klub odločil, da se Niku zahvalimo za sodelovanje ter na mesto glavnega trenerja imenujemo novo osebo. Nik, hvala za vse in veliko sreče v nadaljnjih izzivih,« so zapisali Jeseničani.