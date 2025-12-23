Na hribu Rogličeve drame izziv za Ilko Štuhec

Če bi sodili po utripu v zdesetkani slovenski alpski smučarski reprezentanci, poldrugi mesec pred osrednjim ciljem sezone, zimskimi olimpijskimi igrami v Italiji, najvišje delnice za vrhunski izid ohranja Ilka Štuhec. Mariborčanka, ki pri 35 letih sodi med najizkušenejše tekmovalke v svetovnem pokalu, se je minuli konec tedna izkazala z dvema lepima nastopoma. Vsekakor predstavi za 4. mesto v smuku in sedmo v superveleslalomu botrujeta optimizmu za nadaljevanje, ko bo tudi nastopila bližje slovenski meji kot kdajkoli v zadnjih letih – v Trbižu.