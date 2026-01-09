Na Japonskem poškodba mladega skakalnega upa

Slovenski smučarski skakalec Rok Masle je ta teden v Bischofshofnu prvič tekmoval na novoletni turneji, se prebil na tekmo in zasedel 41. mesto, zdaj pa ga je doletela smola. Na treningu pred tekmama celinskega pokala v japonskem Sapporu je padel in si poškodoval koleno ter roko.

S smučarske zveze so sporočili še, da je Masle že na poti v domovino, prispel bo v nedeljo in takoj opravil dodatne preiskave. Več o njegovem zdravstvenem stanju bo znanega v ponedeljek.

Karavana smučarskih skakalcev se sicer ta konec tedna mudi na Poljskem, kjer se obeta nov praznik pod znova razprodano veliko napravo v Zakopanah. Domen Prevc tudi na Poljsko prihaja kot prvi favorit za zmago.