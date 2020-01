Na Japonskem z najdalšim skokom Avstrijka Eva Pinkelnig

Avstrijska smučarska skakalka Eva Pinkelnig (226,5), ki je vodila že po prvi seriji, je dobila tudi drugo posamično tekmo svetovnega pokala v Zau. Drugo mesto je s slabima dvema točkama zaostanka osvojila njena rojakinja Chiara Hoelzl (224,7), tretje Norvežanka Maren Lundby.



Od štirih Slovenk v finalu je bila najvišje, na osmem mestu, Nika Križnar. Kako ocenjuje današnjo tekmo?



»Za mano je nova, lepa tekma. Vem, da še veliko lahko spremenim, dodam. Predvsem imam težave na mizi, kjer ne odskočim tako, da bi lažje letela. V zraku imam nekaj težav s premikanjem rok, uidejo mi nazaj in zato imam tudi težave z doskokom. Zato sem lahko zelo zadovoljna z osmim mestom. Včerajšnji dan je bil zame veliko lepši kot danes, vsi skoki na ekipni tekmi so bili zelo lepi in takih skokov si želim na naslednjih tekmah,« je komentirala skakalka Nika Križnar.