Zimski športi

Na Jesenicah si želijo Dvorano Anžeta Kopitarja – AK11

Vodstvo HDD Jesenice je na mestni svet naslovilo predlog, s katerim bi dvorano Podmežakla poimenovali po najboljšem slovenskem hokejistu.
Hokej, Jesenice Foto Hdd Jesenice
Hokej, Jesenice Foto Hdd Jesenice
N. Gr.
18. 2. 2026 | 20:03
18. 2. 2026 | 20:19
Hokej na Jesenicah ima bogato in odmevno tradicijo, ki pa v zadnjih letih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev umira na obroke in životari. Vodstvo HDD Jesenice je pozornost zbudilo s predlogom, da bi dvorano Podmežakla poimenovali po Anžetu Kopitarju, ki je največ prispeval k prepoznavnosti te igre na ledu pri nas.

Prvi favoriti za olimpijsko zlato so se spogledovali s katastrofo

»Jesenice in hokej sta že desetletja neločljivo povezana. Predlagano preimenovanje predstavlja simbolno in trajno priznanje Anžetu Kopitarju, ki je svoje prve hokejske korake naredil prav na Jesenicah ter ime mesta ponesel v svet in na sam vrh profesionalnega hokeja. V klubu poudarjamo, da ima Dvorana Podmežakla poseben zgodovinski pomen za razvoj hokeja na Jesenicah ter da bi poimenovanje po Anžetu Kopitarju predstavljalo poklon športniku, ki je pomembno prispeval k prepoznavnosti mesta in slovenskega športa v mednarodnem prostoru,« so zapisali v obrazložitvi predloga.

 

Dodali so še, da morajo pred sprejetjem predloga pridobiti tudi soglasje Anžeta Kopitarja za takšno potezo. AK11 bo po koncu sezone sklenil športno pot, mnogi si želijo, da bi bilo drugo poglavje njegovega življenja znova povezano tudi s hokejem na Jesenicah.

Več iz teme

hokejAnže KopitarJeseniceAnže PogačarHDD Jesenice

