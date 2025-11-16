Na ledeni progi se najbolje počuti Brazilec

Po simultanki Mikaele Shiffrin v sobotnem slalomu so v nedeljo v Leviju priložnost dobili še slalomisti. Na odlično pripravljeni, ledeni progi se je najbolje znašel Lucas Pinheiro Braathen, ki ima pred Clementom Noelom prednost 41 sekund. Tretji Henrik Kristoffersen zaostaja že več kot sekundo.

Za moške je to druga tekma sezone v svetovnem pokalu in prva slalomska, specialisti za hitre discipline bodo na svoj račun prišli prihodnji konec tedna.

Na slalomu v Leviju Slovencev ni na štartu, v prihodnjih mesecih bo morda poizkušal Žan Kranjec, če bo imel dovolj veleslalomskih točk, da bo dobil dobro štartno številko.

Finale bo ob 13. uri.