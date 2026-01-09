Nika Prevc na Ljubnem tudi za OI: Še dobro, da me je presenetilo

Odštevanja je konec! Na Ljubnem ob Savinji je že vse nared za današnji začetek tridnevnega tekmovanja, ki leto za letom potrjuje primat najbolj obiskane prireditve za svetovni pokal v ženskih smučarskih skokih. Neustrašna slovenska dekleta si bodo prizadevala čim bolje unovčiti prednost poznavanja domače srednje naprave pod Rajhovko, v središču pozornosti pa bo kajpak vodilna v skupni razvrstitvi Nika Prevc.

Šampionka kranjskega Triglava je minuli ponedeljek in torek v Beljaku, generalki za spektakel na Ljubnem, slavila dve zmagi in z vrha skupnega točkovanja za svetovni pokal zrinila Japonko Nozomi Marujama. »Z rumeno majico sem dobila dodatno spodbudo in zagon, najbrž je to tudi še eno lepo povabilo gledalcem na tekmovanje. Če sem iskrena, sem si jo že nekaj časa zelo želela, saj sem vedela, da sem lahko v tej sezoni močna,« je ocenila Prevčeva in se spomnila prejšnje sezone, v kateri se je v skupno vodstvo prebila na Japonskem.