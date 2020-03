Na Norveškem tudi ogorčena slovenska bitka za Planico

Žiga Jelar odličen tretji v kvalifikacijah

V kvalifikacijah za jutrišnjo posamično tekmo (14.30) na Holmenkollnu – danes (15.15) bo ekipna preizkušnja – se je od Slovencev najbolje odrezal Žiga Jelar, ki je s 129,5 metra osvojil odlično 3. mesto. Od prvouvrščenega Nemca Constantina Schmida (130 m) ga je ločilo le 0,5 točke. Skozi kvalifikacije so se zanesljivo prebili tudi Anže Lanišek (125,5 m), Timi Zajc (125 m) in Peter Prevc (121 m), ki so se zvrstili med 23. in 25. mestom. Za točke svetovnega pokala se bo potegoval še Domen Prevc (124,5 m/28.), Anže Semenič (116 m/54.) je bil prekratek.

Zanesljiva za zdaj Peter Prevc in Timi Zajc

Rekorder Holmenkollna je od lani Norvežan Robert Johansson (144 m).

Nemcu Constantinu Schmidu za 1. mesto v kvalifikacijah 3000 CHF.

Med skakalkami lovoriko na turneji Raw Air brani Maren Lundby (Nor).

Japonec lani št. 1 tudi na Norveškem

Lovoriko na norveški turneji Raw Air brani Rjoju Kobajaši, ki je lani v seštevku kvalifikacij in tekem v Oslu, Lillehammerju, Trondheimu in Vikersundu za pičle 2,9 točke preskočil Stefana Krafta. S skupnim zmagoslavjem v »surovem zraku« si je 23-letni Japonec, ki je v prejšnji zimi osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, priskakal tudi 60.000 evrov denarne nagrade, medtem ko se je tri leta starejši Avstrijec tolažil s polovico manjšo vsoto. Najvišje uvrščeni Slovenec je bil na 12. mestu Peter Prevc, ki je pred letom dni na Holmenkollnu zablestel s tretjim mestom za domačim zmagovalcem Robertom Johanssonom in drugouvrščenim Kraftom.

Ljubljana – Na 4. norveški turneji Raw Air (surov zrak), ki se je s kvalifikacijami pred praznimi tribunami (iz preventivnih razlogov zaradi nevarnosti epidemije koronavirusa) sinoči začela na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom, se bodo najboljši slovenski smučarski skakalci v prihodnjih dneh udarili med seboj tudi za mesta v ekipi na bližnjem svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici. Ekipa za letošnji vrhunec (med 19. in 22. marcem) še ni znana.Kakor je zatrdil glavni trener naše izbrane vrste, četverice, ki se bo 19. marca v kvalifikacijah za posamično tekmo pod slovensko zastavo spustila po zaletišču letalnice bratov Gorišek, še niso določili. Strokovno vodstvo reprezentance bo skakalce, ki bodo branili naše barve na domačem svetovnem prvenstvu, določilo po generalki za Planico – sklepnem izdihu surovega zraka in obenem finalu svetovnega pokala na letalnici v Vikersundu (od 13. do 15. t. m.).Imenovali jih bodo na podlagi kriterijev, ki jih je potrdil tudi odbor za smučarske skoke pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS). »Najpomembnejši kriterij je točkovanje poletov oziroma skupna uvrstitev po dveh tekmah na Kulmu in eni v Vikersundu (do 12. mesta), sledi skupni seštevek za svetovni pokal (do 15. mesta),« je kriterija št. 1 in 2 izpostavil Bertoncelj. Kot je nadaljeval, bo tretje merilo uvrstitev do 15. mesta na posamični tekmi in do tretjega na ekipni preizkušnji v Vikersundu, četrti kriterij pa bo izpolnil reprezentant, ki bo imel pet uvrstitev med šesterico na posamičnih tekmah v svetovnem pokalu.»Zadnji kriterij je odločitev trenerja,« je glede meril za uvrstitev v ekipo za svetovno prvenstvo na letalnici bratov Gorišek še poudaril 43-letni Kranjčan in pripomnil, da bodo odgovorni po spektaklu čez teden dni na norveški »pošasti«, kakor tudi pravijo največji letalnici na svetu, staknili glave in pogledali, kateri tekmovalci so izpolnili kriterije.Glede na dosedanje dosežke v tej sezoni ima po Bertoncljevih besedah vstopnico za Planico tako rekoč že v žepu, ki v posebnem točkovanju poletov po dveh tekmah na letalnici v Tauplitzu oziroma Bad Mitterndorfu drži odlično drugo mesto za Avstrijcemin pravzaprav ne more več izpasti iz dvanajsterice, zanesljivi kandidat pa je tudi, ki je v skupnem seštevku za svetovni pokal tačas na devetem mestu in bo skoraj zagotovo ostal med petnajsterico.»Imamo pa tudi druge močne adute. Po pravilih Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki sem jih pozorno prebral, lahko prijavimo šest skakalcev za uradni trening, kar bomo tudi storili, po njem pa štiri za kvalifikacije. Seveda bomo vnaprej določili nosilce, da se bodo lahko neobremenjeno pripravili za svoje nastope,« je še dejal Bertoncelj. Med glavnimi kandidati za nastop na SP so še preostali skakalci, ki zastopajo Slovenijo na Norveškem, torej(14. v skupni razvrstitvi in 27. v seštevku poletov),(19. in 9.),(32. in 17.) in(40. in 20.).