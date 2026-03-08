Na OI besno odkorakal v gozd, na Vitrancu je boljše volje

Kranjska Gora tudi na drugi dan 65. Pokala Vitranc ponuja prave spomladanske razmere. Pred finalom slaloma, ki se bo začel ob 12.30, je v najboljšem položaju Norvežan Atle Lie McGrath, vodilni tudi v slalomskem seštevku sezone. V toplem, sončnem vremenu se obeta zanimiv boj za zmago.

McGrath je prvo progo odpeljal v 48,23 sekunde. Najbližje mu je bil Lucas Pinheiro Braathen, sobotni zmagovalec veleslaloma, ki zaostaja 17 stotink. Tretji čas je postavil Belgijec Armand Marchant z 55 stotinkami zaostanka, tik za njim je še Henrik Kristoffersen, stari znanec zmagovalnih odrov v Kranjski Gori.

Prva proga je znova nakazala, da bo boj za mali kristalni globus trajal do konca. Do zaključka sezone sta le še dve tekmi, v igri za vrh pa ostaja vsaj še pet smučarjev. Pred današnjo tekmo je petega Timona Haugana in vodilnega McGratha ločilo 53 točk, vmes so še Pinheiro Braathen, Clement Noel in Kristoffersen.

Že na prvi progi pa je odstopil olimpijski prvak Loic Meillard. Miha Oserban je zasedel 52. mesto in ostal brez finala.