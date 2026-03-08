  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Na OI besno odkorakal v gozd, na Vitrancu je boljše volje

Po prvi progi slaloma za pokal Vitranc v Kranjski Gori vodi Norvežan Atle Lie McGrath, Lucas Braathen zaostaja 17 stotink. Boj za globus ostaja odprt.
Atle Lie McGrath je izkoristil dobre razmere v Kranjski Gori. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Galerija
Atle Lie McGrath je izkoristil dobre razmere v Kranjski Gori. FOTO: Borut Živulović/Reuters
N. Gr.
8. 3. 2026 | 10:40
8. 3. 2026 | 13:17
2:38
A+A-

Kranjska Gora tudi na drugi dan 65. Pokala Vitranc ponuja prave spomladanske razmere. Pred finalom slaloma, ki se bo začel ob 12.30, je v najboljšem položaju Norvežan Atle Lie McGrath, vodilni tudi v slalomskem seštevku sezone. V toplem, sončnem vremenu se obeta zanimiv boj za zmago.

image_alt
Kdo bo prevzel odgovornost za zgrešeno pot slovenskega alpskega smučanja?

McGrath je prvo progo odpeljal v 48,23 sekunde. Najbližje mu je bil Lucas Pinheiro Braathen, sobotni zmagovalec veleslaloma, ki zaostaja 17 stotink. Tretji čas je postavil Belgijec Armand Marchant z 55 stotinkami zaostanka, tik za njim je še Henrik Kristoffersen, stari znanec zmagovalnih odrov v Kranjski Gori.

Prva proga je znova nakazala, da bo boj za mali kristalni globus trajal do konca. Do zaključka sezone sta le še dve tekmi, v igri za vrh pa ostaja vsaj še pet smučarjev. Pred današnjo tekmo je petega Timona Haugana in vodilnega McGratha ločilo 53 točk, vmes so še Pinheiro Braathen, Clement Noel in Kristoffersen. 

image_alt
Smučanje je postalo drag špas, skoki so precej cenejši

Že na prvi progi pa je odstopil olimpijski prvak Loic Meillard. Miha Oserban je zasedel 52. mesto in ostal brez finala.

Ilka Štuhec 16.

Italijanka Elena Curtoni je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v italijanski Val di Fassi. Drugo mesto je osvojila Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, tretje mesto pa še ena Italijanka Asja Zenere. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je zasedla 16. mesto.

Boljšo uvrstitev je zapravila v zadnjem delu proge, saj je imela pri tretjem in četrtem merjenje vmesnega časa pred tedaj vodilno Švicarko Corrine Suter 24 in 23 stotink prednosti, a je slednjo na koncu zapravila in v cilju zaostala za sedem stotink. Za zmagovalko je zaostala za 89 stotink sekunde, kar je zadoščalo za 16 mesto. STA

Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Karavana asov uživa v Kranjski Gori

Norveški Brazilec potrdil sijajno olimpijsko formo, naš Kranjec v slogu sezone. Tudi tujci navdušeni nad imenitno progo navzlic visokim temperaturam.
Siniša Uroševič 7. 3. 2026 | 15:54
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Italijansko slavje

Dvojček Laure Pirovano, Ilka Štuhec preveč zadržana

Tudi na drugem smuku za svetovni pokal v Val di Fassi je bila najhitrejša 28-letna Italijanka. Ilka Štuhec po včerajšnjem sedmem mestu danes 14.
7. 3. 2026 | 12:33
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Alpsko smučanje

Kdo bo prevzel odgovornost za zgrešeno pot slovenskega alpskega smučanja?

Smučanje se je skrčilo na »karvanje«, ob tem pa se je izgubljala ena temeljnih sposobnosti smučarja – nadzor hitrosti in okretnost.
7. 3. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Smučanje je postalo drag špas, skoki so precej cenejši

Tone Vogrinec, prvi režiser slovenske smučarske pravljice, za Delo o krizi reprezentance, vzponu skokov in prihodnosti Vitranca.
Siniša Uroševič 6. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smuk

Ilka Štuhec z drugo najboljšo uvrstitvijo sezone

Mariborčanka je bila sedma na prvem od dveh smukov za svetovni pokal v italijanski Val di Fassi. Za zmagovalko Lauro Pirovano je zaostala 41 stotink.
6. 3. 2026 | 13:17
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles

Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić naj bi se razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za hčeri.
7. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Slovenska desnica, dovolj je. To nista kultura in dialog

V resnici gre poleg kapitalskih zgodb predvsem za vojno za prevzem javnega in socialnega prostora.
Janez Markeš 7. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

Na Brniku pristala dva evakuacijska leta iz Rijada

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
7. 3. 2026 | 08:19
Preberite več
Premium
Nedelo
Iran

Stari imperij pred vrati kaosa

Medtem ko Iran in okolica gorita v ognju nove vojne, se nekateri spominjajo slavne preteklosti, nekateri pa že delajo račune brez krčmarja za prihodnost.
Gorazd Utenkar 7. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Več iz teme

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Nedelo
Daniel Skerl

Novice  |  Slovenija
Reševanje v gorah

Nedelo
Bojana Košnik Čuk

Magazin  |  Zanimivosti
Beseda tedna

Novice  |  Svet
Vladni načrt za zeleno letalstvo

Nedelo
Bojana Košnik Čuk

Magazin  |  Zanimivosti
Beseda tedna

Novice  |  Svet
Vladni načrt za zeleno letalstvo

