Ester Ledecka jo je opomnila, da naj se premakne, sin si je izbral težjo pot

Gloria Kotnik je med najizkušenejšimi športniki v slovenski olimpijski odpravi za igre Milano – Cortina, ki se bodo s slovesnim odprtjem uradno začele jutri (20.00). Za 36-letno deskarko iz Velenja bo to že peta (zaporedna) največja zimsko-športna prireditev, s katere že ima tudi kolajno. Pred štirimi leti si je namreč s 3. mestom na paralelnem veleslalomu v Pekingu uresničila sanje. A tudi v Livignu – kot je med drugim poudarila v zanimivem pogovoru za Delo – v nedeljo ne namerava »zgolj« tekmovati.

Kako ste zadovoljni s svojo pripravljenostjo?

»Moram reči, da sem kar zadovoljna. Na treningih mi je šlo odlično – bolje kot na tekmah. Ker še nisem bila v takšnem položaju, sem postajala že malce živčna. Globoko v sebi sem vedela, da sem hitra, a tega preprosto nisem pokazala, ko je šlo zares. Toda moja sezona doslej kljub vsemu ni bila slaba, zaradi česar tudi nisem pretirano zaskrbljena pred olimpijsko tekmo. Težje je, če si počasen, pa ne veš, zakaj. Na koncu je od veliko dejavnikov odvisno, ali boš uspešen ali ne, za kolajno moraš imeti seveda tudi kanček športne sreče. Zanjo se ti mora pač vse sestaviti v celoto. Upam, da se mi bo v Livignu.«