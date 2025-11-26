Na olimpijske igre bom mislil šele na poti v Italijo

Med tistimi, ki jim bodo slovenski ljubitelji alpskega smučanja v olimpijski zimi namenjali posebno pozornost, bo zagotovo tudi Miha Hrobat. V prejšnji zimi je močno opozoril nase s tremi uvrstitvami na smukaških tekmah svetovnega pokala, tudi na tisti kultni wengenski strmini, v skupni razvrstitvi smuka v sezoni je bil četrti. Zato je jasno, da tudi za to sezono, v kateri bodo olimpijske igre osrednja postaja smučarjev, vstopa z visokimi cilji. Jutrišnja tekma na Copper Mountainu (ZDA) v superveleslalomu bo uvodna v zimi za smučarje v hitrih disciplinah.

Kakšen je vaš občutek, ko tekmovalci v hitrih disciplinah morate čakati dlje na tekme, potem ko so veleslalomisti že v oktobru prestali premiero v Söldnu, pod streho so tudi prve slalomske tekme?

V bistvu je to praksa že skozi leta. Tolikokrat sem to že prestal, da sem si povsem na jasnem, kdaj moram občutiti adrenalin preizkušenj. Lepo pa je, ko smo v Severni Ameriki in vemo, da so zdaj pred nami prve tekme. Ne nazadnje je bil tudi trening zadnjih dni drugačen: več je poudarka na kakovosti kot pa na količini. Sezona pa je v bistvu kratka in v teh zimskih mesecih moraš biti nenehno na visokih obratih.