Na olimpijski generalki Nika Prevc znova tik za najboljšimi

Norveška smučarska skakalka Anna Odine Stroem je dobila tekmo poletne velike nagrade na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu s 124 in 130,5 metra, Nika Prevc pa je bila četrta (118,5/129 m) z zaostankom več kot 30 točk.

Od treh Slovenk na tekmi je točke za 15. mesto osvojila še Nika Vodan s 110 in 118 metri, Maja Kovačič je končala na 31. mestu. Tinkara in Katra Komar ter Ema Klinec pa so izpadle v kvalifikacijah, z olimpijsko napravo se še niso spoprijateljile.

Tekme v Predazzu so sicer zaznamovali tudi padci, grdo jo je skupila Eva Pinkelnig, ki si je poškodovala koleno. Poletna velika nagrada se bo za skakalke končala konec oktobra s tekmo v nemškem Klingenthalu.