Na pokal Vitranc brez kašljanja in kihanja

Kranjska Gora - En teden pred največjim dogodkom v moškem alpskem smučanju na slovenskem snegu se je Kranjska Gora zbudila v tisti podobi, o kakršni prireditelji, turistični delavci Zgornjesavske doline in številni obiskovalci sanjajo že vso zimo – s snežinkami, z belimi strminami in ozračjem, ki se pač za letni čas nizkih temperatur spodobi ob vznožju številnih gorá. In tako tudi za tradicionalni spektakel na podkorenski progi, v tej sezoni predzadnjo postajo tekmovalne zime slalomistov in veleslalomistov, Med slednjimi bo pod posebnim domačim drobngledom seveda Žan Kranjec, ki ostaja v boju za mali kristalni globus. Sicer pa slovenski navijači že dobrih 21 let, od 6. januarja 1999 in takrat podviga Jureta Koširja, čakajo na domačo vitranško zmago.



"Težko je napovedati natančno število obiskovalcev, saj se mnogi zaradi zadnjih zapletov s koronavirusom še odločajo o prihodu v Kranjski Gori, a realno pričakujemo med štiri in pet tisoč navzočih na dan," je poudaril Srečko Medven, generalni sekretar 59. pokala Vitranc. Tekmovanje za slovenske razmere ohranja lep proračun, z 1,6 milijona evrov je celo nekaj višji kot v preteklosti, v primeru ukrepa ministrstva za zdravje, da bi morali prireditev izpeljati brez gledalcev, kot denimo v teh dneh biatlonski svetovni pokal v Novem Mestu (Češ), bi to pomenilo za 5 odstotkov manjši znesek pri omenjenem načrtovanem proračunu.



Na novinarski konferenci prirediteljev sta spregovorila tudi vodja zdravstvene komisije na tekmovanju Matej Andoljšek, sicer kirurg iz jeseniške bolnišnice, ter Irena Grmek Košnik, epidemiologinja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, o ukrepih v boju z virusno grožnjo, odganjala preplah, obenem pa opozarjala na varovanje zdravja. "Kdor kašlja, kiha ali se bori s povišano telesno temperaturo, naj ostane doma," sta poudarila. Kajpak prireditelji dnevno ostajajo v stiku tako z mednarodno zvezo kot tudi ustreznimi institucijami doma, zaenkrat pa seveda ostajajo pri tem, da bo tekma v običajnih razmerah s pričakovano množico gledalcev in tudi lepim navijaškim vzdušjem.



Živahno pa bo tudi v petkovem in sobotnem večeru sredi kraja, ko se bodo pred dvorano Vitranc zvrstili nastopi skupine Plavi orkestar ter Nine Pušlar in Jana Plestenjaka. Oba dneva se bo tekma začela na prvi progi ob 9.30, na drugi natanko tri ure pozneje.