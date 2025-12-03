Na Poljsko odhajata tudi Žiga Jančar in Jerica Jesenko

Po končanih uvodnih preizkušnjah v Skandinaviji se sezona smučarskih skokov nadaljuje v Visli na Poljskem. Jutri bo prva preizkušnja za smučarske skakalke, na kateri se bodo pomerile Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Tinkara Komar in Maja Kovačič, selektor slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš pa je priložnost namenil tudi 20-letni Jerici Jesenko. Za Jesenkovo (SSK Norica Žiri) bo to poleg nastopov na Ljubnem druga priložnost v svetovnem pokalu, prvič je nastopila v Hinzenbachu. Lani je na ekipni tekmi na mladinskem svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih v Planici osvojila zlato kolajno.

V soboto bo na sporedu tudi prva tekma za smučarske skakalce. V Vislo odhajajo vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Anže Lanišek ter Domen Prevc, Timi Zajc, Rok Oblak in Žiga Jančar. Za Jančarja (SSK Ihan), ki bo na Poljsko odšel namesto Lovra Kosa, bo to tretji nastop v svetovnem pokalu po Lake Placidu in Planici. Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota se je za spremembo odločil po treningu v Kranju.