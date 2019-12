FOTO:Na prvi tekmi pet slovenskih orlov

Preberite še: Peter Prevc: sinček Ludvik je njegov največji navijač

Peter Prevc v kvalifikacijah ni blestel. FOTO: Reuters

Kvalifikacije dobil Avstrijec Stefan Kraft

Tudi Anže Lanišek ni zadovoljen. FOTO: Afp

Slovenski izzivalci

V prvi seriji, ki bo potekala na izločanje, bo kot prvi skakal Zajc v prvem paru proti Rusu Jevgeniju Klimovu, Lanišek bo izzval Japonca Jukija Sata, Peter Prevc bo izzval Avstrijca Philippa Aschenwalda, Domen Prevc bo izzvan s strani Bolgara Vladimirja Zografskega, Bartol pa bo izzval domačina Leyheja.

Stefan Kraft je v odlični formi. FOTO: Afp

Na treningu Prevc obakrat najboljši Slovenec

V kvalifikacijah za prvo tekmo 68. novoletne turneje v Oberstdorfu je bilo uspešnih pet od šestih Slovencev. Kvalifikacije, kjer je svoje opravil tudi veter, so bile usodne za Roka Justina.Kvalifikacije je krojil veter, ki je po tretjini skakalcev začel močno pihati v prsa, nato pa se je umiril, žirija je nekajkrat spremenila zaletno mesto, na koncu pa je bil najboljši v slovenskem taboru. S 133 metri in 144,0 točkami je ujel dobre razmere in je kvalifikacije končal na visokem 8. mestu. »Skok je bil odličen predvsem s tega vidika, da sem prvič novoletno turnejo uspel zapeljati tako, kot sem si jaz želel. Šli smo preko sebe in zdaj gremo z mirno glavo naprej,« je bil zadovoljen najmlajši Prevc.je s 127 metri in 129,3 točkami skočil na tekmo na 25. mestu. »Sem kar zadovoljen z današnjim dnem, spet zaupam v svoje skoke. Prvi skok na treningu je bil že pravi, mislim, da bom počasi spet nazaj v pravi formi,« je povedal Zajc po koncu kvalifikacij. Zadovoljna nista bila nitis 119 metri in 121,8 točkami na 35. ins 118.5 metri in 119,5 točkami na 41. mestu.»Naredil sem večjo napako pri odskoku, izvlekel sem, kar se je dalo. Vedno ne gre vse po maslu,« je povedal najstarejši Prevc. Na tekmi bomo videli še, ki je s 121 metri in 111,6 točkami zasedel 48. mesto.je s 112 metri in 102,7 točkami zasedel 57. mesto.Kvalifikacije je s 136 metri in 152,2 točkami dobil Avstrijecpred Japoncem, ki je s 136.5 metri in 149,6 točkami zasedel drugo mesto, tretji je bil domačin Stephan Leyhe s 133.5 metri in 147,9 točkami.Prvo serijo uradnega treninga je dobil Avstrijecs 132 metri pred Poljakom, ki je skočil 133 metrov, daljavo serije je s 137 metri postavil Japonecna tretjem mestu. Peter Prevc je turnejo začel s 127 metri na 10. mestu, Zajc je imel za enako daljavo 20. oceno, Domen Prevc pa je s 131.5 metri delil 20. mesto z Zajcem.Na drugem treningu je bil najboljši Avstrijecs 135 metri, drugi je bil Poljaks 130.5 metri, tretji pa domačin Karl Geiger s 132 metri. Peter Prevc je s 132 metri imel 8. oceno.Prva tekma 68. novoletne turneje se začne jutri ob 17.30 uri.