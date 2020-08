Na prvi tekmi v Visli najboljši Rok Justin na 11. mestu

Visla – Na prvi tekmi poletne velike nagrade 2020 na Poljskem se od slovenskih smučarskih skakalcev najvišje uvrstil Rok Justin na 11. mestu. Debitant Jan Bombek je bil 15., tik za njim je končal Peter Prevc.



V konkurenci 46 skakalcev je nastopilo tudi sedem Slovencev, ki pa so že v težkih razmerah prve serije zapravili možnosti za odmevnejše rezultate. Najboljši je bil najizkušenejši, Peter Prevc, ki je s 117 metri in 114,1 točkami ob 6,5 točkah dodatka zaradi slabega vetra, drugega najslabšega med vsemi z 12 zaletnega mesta, zasedal 12. mesto.

Justin dolgo pod vrhom

V finalni seriji so skoraj vsi naši skakalci pokazali precej boljše skoke. Zelo dobro je skočil tudi Justin, 127 metrov, z 238,8 točkami je bil dolgo časa tik po vrhom. »S tekmo sem zelo zadovoljen. Malce smo videli, kakšna so nova pravila, preizkusili smo našo opremo. Pokazal sem dva dobra skoka in temu je sledil soliden, dober rezultat,« je po tekmi povedal Brežan.



Anžetu Lanišku se napad ni izšel, skočil je 119,5 metra in zdrsnil na 19. mesto. Skok se je ponesrečil tudi Petru Prevcu, ki je pri 122,5 metra še slabo doskočil in padel na končno 16. mesto.

Bertoncelj nezadovoljen

Poljski napad na zmago je začel šestouvrščeni Kamil Stoch, ki je s 136 metri in 265,8 točke predse spustil le Dawida Kubackega, ki je skočil 128 metrov in zbral 275,6 točk, tetje mesto je zasedel Piotr Zyla (131 m, 262,5).



Končno oceno našega tabora je podal glavni trener, Gorazd Bertoncelj: »Z današnjo predstavo naših tekmovalcev ne moremo biti zadovoljni. Izjema sta finalna skoka Justina in Bombka, drugi so skakali zelo slabo glede na naša pričakovanja pred tekmo. Imeli smo občutek, da smo dobro pripravljeni, da bi se lahko kosali z najboljšimi, vendar danes tega nismo prikazali. Poljaki so bili za razred ali dva boljši kot mi.«



Jutri bo v Visli ob 17.30 uri na sporedu še ena tekma.