V Lillehammerju so pod streho spravili kvalifikacije smučarskih skakalk na veliki olimpijski napravi Lysgårdsbakken. Na prvo posamično tekmo nove sezone svetovnega pokala, ki bo jutri popoldne, se je uvrstilo vseh šest Slovenk.

V najboljši luči se je od naših prikazala Nika Prevc, ki je s 126 metri izvlekla osmo mesto. Na uradnem treningu ji še ni šlo po željah, s 107 in 115 metri je imela 25. in 20. oceno. Njena soimenjakinja Nika Vodan je v kvalifikacijah doskočila pri 123 metrih, kar je bilo dovolj za enajsto mesto.

Nika Vodan se je uvrstila tik za elitno deseterico. FOTO: Geir Olsen/AFP

Soliden skok je uspel Maji Kovačič (118 m), ki je bila dvajseta, zanesljivo pa je kvalifikacijsko letvico preskočila tudi Katra Komar (108,5 m), ki je zasedla 30. mesto. Na jutrišnjo tekmo, ki se bo začela ob 14.35, sta se od Slovenk uvrstili tudi Taja Bodlaj (105,5 m) in Ajda Košnjek (102 m), ki sta pristali na 36. oziroma 39. mestu.

Trojna zmaga Norvežank

Prevladovale so Norvežanke, ki so osvojile prva tri mesta. Komaj 18-letno Ingvild Synnøve Midtskogen je odneslo do 130,5 metra in na vrh semaforja rezultatov, druga je bila nekdanja nordijska kombinatorka Gyda Westvold Hansen (129,5 m), ki je bila s 138 in 134,5 metra najboljša v obeh serijah za uradni trening, tretja pa Eirin Maria Kvandal (127,5 m).

Komaj 18-letna Ingvild Synnøve Midtskogen je dobila uvodne kvalifikacije v Lillehammerju. FOTO: Fredrik Sandberg/Reuters

Ob 14. uri se bodo začele še moške kvalifikacije, po njih pa bodo glavni trenerji določili postave za tekmo mešanih ekip, za katero bodo danes prižgali zeleno luč ob 16. uri.