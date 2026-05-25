Na seznamu nemške reprezentance v smučarskih skokih tudi presenetljivo ime

V tako imenovani vadbeni skupini 1B bo poslej treniral tudi nekdanji avstrijski reprezentant.
Timon-Pascal Kahofer bo poslej skakal za Nemčijo. FOTO: Damian Klamka/ZUMA/Reuters
Timon-Pascal Kahofer bo poslej skakal za Nemčijo. FOTO: Damian Klamka/ZUMA/Reuters
Miha Šimnovec
25. 5. 2026 | 18:34
25. 5. 2026 | 18:38
Na seznamu nemških reprezentantov v smučarskih skokih se je znašlo presenetljivo ime. V ekipi je namreč tudi Timon-Pascal Kahofer, ki je zapustil avstrijsko zvezo in se odločil za nastopanje pod nemško zastavo.

V Namibiji je Prevc prišel tudi do širšega življenjskega spoznanja

Skakalec iz Wörgla je ob tem poudaril, da športni razlogi niso bili ključni za menjavo reprezentance. »Moja žena ima v Nemčiji več možnosti za poklicni razvoj. Zato sva se skupaj odločila za selitev,« je pojasnil Kahofer, ki bo po novem del nemškega sistema.

Njegov prestop je bil administrativno precej enostavnejši tudi zato, ker ima zaradi nemške matere dvojno državljanstvo. »Lahko rečem le, da sta bili obe zvezi zelo kooperativni in pripravljeni pomagati,« je dodal Tirolec.

Kahofer je v dresu avstrijske reprezentance zbral štiri nastope v svetovnem pokalu, leta 2020 pa je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici. Med njegove največje dosežke sodita ekipna zlata lovorika in posamična bronasta kolajna na univerzijadi leta 2023 v Lake Placidu.

V nemški reprezentanci bo treniral v tako imenovani vadbeni skupini 1B, ki nastopa predvsem v celinskem pokalu. V njej ga čaka tudi znan obraz, saj skupino vodi nekdanji glavni trener poljske reprezentance Thomas Thurnbichler, ki je prav tako Tirolec.

