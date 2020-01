Na Sljemenu od Slovenk v finalu le Meta Hrovat

Alpske smučarke se na Sljemenu merijo na prvi tekmi za točke svetovnega pokala v letu 2020. Prva slalomska vožnja je najbolje uspela Slovakinji Petri Vlhovi. Kako dobro je smučala, kaže čas drugouvrščene Američanke Mikaele Shiffrin, ki je zaostala 1,16 sekunde. Meta Hrovat si je z zaostankom 3,34 sekunde zagotovila še eno vožnjo.



Vlhova, ki je v sezoni 2019/20 že zmagala na paralelnem slalomu v St. Moritzu, na specialnih slalomih v Lienzu in Killingtonu pa je bila druga, je s startno številko 1 edina popolnoma brez napak opravila prvo vožnjo in si zagotovila daleč najboljše izhodišče za finalno vožnjo, ki se bo začela ob 16.15.



Zaostanek tretje, Švicarke Wendy Holdener, znaša že 1,81 sekunde za vodilno Slovakinjo.



V finalu bo nastopila ena Slovenka. Meta Hrovat se je odločno podala v boj. Ob merjenjih vmesnih časov je bila konkurenčna za najhitrejšo deseterico, nato pa se ji je pripetila klasična napaka, pri enem od zavojev je zdrsnila, kar jo je stalo nekaj dragocenega časa. Ob prihodu v cilj je bila z zaostankom 3,34 sekunde 15., kar jo uvršča v dvajseterico po prvi vožnji.



Ana Bucik (+4,18) je za malenkost zgrešila trideseterico, ki se bo na progi Rdeči spust merila v finalu. Brez finala je ostala tudi Neja Dvornik, njen zaostanek znaša 4,90 sekunde. Četrta Slovenka na startu Klara Livk prve vožnje ni končala v cilju in je odstopila.



Vlhova v Zagrebu še ni osvojila krone Snežne kraljice. Lani in pred dvema letoma je končala na drugem mestu. Štiri zmage v Zagrebu ima Shiffrinova.