Na Sljemenu spet vodstvo Mikaele Shiffrin, Ana Bucik 8.

Mikaeli Shiffrin, ki se je od starega leta 2022 poslovila s kar tremi zmagami na Semmeringu, se je na sredini slalomski preizkušnji v okolici Zagreba najbolj približala Švedinja Anna Swenn-Larsson (+ 0,23 sekunde), na tretjem mestu pa je Slovakinja Petra Vlhova (+ 0,55).

Ana Bucik je tako kot nedavni slalom na Semmeringu odprla tudi slalom na Sljemenu in ob prihodu v cilj ni bila najbolj zadovoljna, izkazalo se je, da je (bila) Mikaela Shiffrin kar za 1,56 sekunde hitrejša. Na 28. mestu je finalno vožnjo ujela tudi Neja Dvornik (+ 3,67), medtem ko sta Nika Tomšič in Anja Oplotnik odstopili.

Vodilna v skupnem in slalomskem seštevku Mikaela Shiffrin lahko že na Sljemenu izenači ženski rekord po številu zmag v svetovnem pokalu, ki je trenutno z 82 zmagami v lasti še ene ameriške šampionke Lindsey Vonn. Shiffrin je v novo leto vstopila z 80 zmagami. Nad Zagrebom sta na sporedu dva ženska slaloma. Zadnje tri na Sljemenu je v letih 2020, 2021 in 2022 dobila Vlhova. Mikaela Shiffrin je v Zagrebu doslej slavila štirikrat v letih 2013, 2015, 2018 in 2019.

Razplet druge vožnje, od 16.30 ure naprej, lahko spremljate spodaj.