Na smučarski zvezi že našli začasnega naslednika Francija Petka

Ljubljana – Člani izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije (SZS) so na predlog predsednika Enza Smrekarja na današnji dopisni seji za vršilca dolžnosti direktorja SZS soglasno imenovali Jožka Križana. Kot so še sporočili s SZS, je Križan vodja marketinga svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo leta 2023 v Planici, močno pa je vpet tudi v marketinške aktivnosti panoge za alpsko smučanje.



Pred nastopom prvega mandata Francija Petka, ki je medtem postal direktor Zavoda za šport RS Planica, je Križan že opravljal funkcijo direktorja SZS. Tako bo s svojimi izkušnjami in strokovnostjo v tem prehodnem času zagotovil nadaljevanje procesov razvoja naše največje športne zveze.



»Smučarska zveza Slovenije ima v prihodnjih letih tri velike dogodke: svetovno prvenstvo v poletih v Planici, svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki in svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici. Pred vrati pa je tudi nova sezona v vseh sedmih smučarskih panogah. Prepričan sem, da bomo v prihodnjih mesecih pripravili vse potrebno in skupaj s sodelavci – kljub trenutnim razmeram v svetu – dosegli postavljene cilje,« je ob imenovanju vršilca dolžnosti direktorja SZS dejal Smrekar.



Kakor je še pristavil, uživa Križan njegovo zaupanje in zaupanje članov izvršilnega odbora, saj se je na tem položaju v preteklosti že izkazal. Ob imenovanju mu je zaželel veliko uspeha in novih zmag, o katerih je prepričan, da jih bo s takšno ekipo tudi dosegel.