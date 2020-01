Na strelišču brez napak, v smučini ni blestel

Ruhpolding

Jakov Fak bo naslednji teden na domači tekmi pod posebnim drobnogledom. FOTO: Matej Družnik

V nedeljskem zasledovanju bodo nastopili Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan. FOTO: Uroš Hočevar



Zelena luč za Pokljuko

20.000



si želijo prihodnji teden prireditelji pokljuške tekme za svetovni pokal v biatlonu

- Tradicionalna druga januarska postaja biatlonske sezone na Bavarskem ni ponudila senzacije. Izjemno formo je potrdil francoski as, zmagal že tretjič zapored, ob njem so se odrezali tudi rojaki: med najboljšimi šestimi so bili štirje Francozi. Udarni slovenski adutje zasedel 14. mesto s spodobnim izhodiščem za nedeljsko zasledovanje. Obenem pa reprezentančne misli uhajajo tudi k pokljuški tekmi, ki bo v prihodnjem tednu od četrtka do nedelje.Številni tudi med manj pozornimi spremljevalci biatlonskega utripa v športni javnosti zastrižejo z ušesi, ko januarja napoči čas za Ruhpolding. Gre za tradicionalno in vedno zelo dobro obiskano prizorišče, v posebej lepem spominu si ga ohranja tudi Fak. Prav tu je namreč leta 2012 osvojil naslov svetovnega prvaka – prvi zanj kot tudi za slovenski biatlon. Odtlej je svojo zbirko odmevnih dosežkov močno obogatil, pozneje tudi še z enim naslovom najboljšega na svetu kot olimpijsko kolajno, še vedno je z naskokom vodilni adut slovenske izbrane vrste.V Ruhpolding je prišel s popotnico zelo lepega 5. mesta iz Oberhofa, tako visoke uvrstitve za uvod na Bavarskem ni ponovil. Bil je 14. ob sicer brezhibnem učinku na strelišču. Toda za nov vrhunski dosežek bi moral biti v smučini še hitrejši, kajti gre za prizorišče, na katerem pri strelskih nastopih najboljših ponavadi ni vidnejših napak, zato ne gre brez popolne zgodbe v tekaškem delu. Glavni reprezentančni trenerpa navzlic temu, da si je želel pri najboljšem slovenskem biatloncu novo uvrstitev med deseterico, ostaja optimist v pričakovanju ruhpoldinškega nadaljevanja: "Pred nami je zdaj najprej štafetna tekma (v soboto; ženske štafeta bo danes, o. p.), v tej disciplini nam gre to zimo dobro, zato bi kazalo obdržati dosedanjo raven, za Jakova pa ni nikakršna sramota, da je bil 45 sekund v teku počasnejši od Fourcada, ki je zdaj v res vrhunski formi. Za našega biatlonca, glede na zaostanke, v nedeljskem zasledovanju niti 3. mesto ni nedosegljivo."Na zasledovalno tekmo sta se od Slovencev uvrstila še(35.) in(43.), sicer pa bila razred zase tokrat francoska izbrana vrsta. Fourcade se je veselil že svoje jubilejne 80. zmage, vodilni je v skupni razvrstitvi sezone, pričakovati pa gre zanimiv boj ob vrnitvi v karavano norveškega asa. Pred novim letom je namreč zaradi rojstva otroka in tako osebne sreče s svojo izbrankonapovedal izostanek na tekmah v Oberhofu in Ruhpoldingu, za prihajajočo pokljuško prireditev se je prijavil, seveda pa, dokler ga ne bo v hotelu Šport, baznem taboru norveške reprezentance na gorenjski planoti, ne bo mogoče z gotovostjo trditi, da bo nastopil.Sicer se na Pokljuki prav veselijo naslednjega tedna, četudi, tako kot drugod po srednji Evropi, ob pomanjkanju snega ni tiste prepoznavne zimske pravljice. Toda vodstvo mednarodne zveze je tudi uradno prižgalo zeleno luč za izvedbo tekmovanja, to ob 23. do 26. t. m., saj je proga z umetnim snegom imenitno pripravljena. "Ta tekma bo za nas izjemno pomembna tudi kot zadnja preizkušnja na tej ravni pred svetovnim prvenstvom 2021 na na Pokljuki, pripravljeni smo dobro, pričakujemo tudi večji obisk, kot smo ga bili doslej vajeni v manj mikavnem decembrskem terminu. Načrtujemo, da si bo tekme ogledalo med petnajst in dvajset tisoč gledalcev," je na novinarski konferenci napovedal, podpredsednik organizacijskega odbora tekmovanja.