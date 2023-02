Na svetovnem prvenstvu štejejo le kolajne

V nadaljevanju preberite:

Na prizorišču svetovnega pvenstva v alpskem smučanju smo se pogovarjali z uglednim strokovnjakom in nekdanjim vodjo ekipe izjemne Tine Maze. Razgrnil nam je nekaj pogledov na to prvenstvo, se ozrl k nenavadnim preizkušnjam v paralelnem veleslalomu, smučarskemu nastopu Žana Kranjca ter povedal, kako gleda na spor med Mikaelo Shiffrin in trenerjem ...