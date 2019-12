Na svoji zadnji planiški tekmi bi se rada posebej odrezala

Ljubljana

Veseli se sleherne tekme z drsalnim korakom. FOTO Roman ŠŠipić/ Delo



Najboljše smuči doslej

17

dni loči slovensko tekaško reprezentanco in tako tudi Vesno Fabjan od domače tekme v Planici

Bronasta olimpijska kolajna predstavlja največji dosežek na športni poti Vesne Fabjan. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Bera z uvodne postaje v sezoni svetovnega pokala je slovensko reprezentanco v smučarskem teku kar razveselila.sta bili na Finskem hitrejši kot pred enim letom, Janez Lampič je osvojil želene točke. Med nastopajočimi pa ni bilo bronaste olimpijkeprvič se bo pridružila karavani svetovnega pokala naslednji teden v Davosu.Pri svojih 34 letih se Gorenjka zaveda, da se ji športna pot približuje koncu, zato si ne želi zastavljati dolgoročnih tekmovalnih načrtov. Realno denimo o preizkušnji za svetovni pokal v Planici, 21. in 22. t. m., razmišlja kot o svoji zadnji med elito na domačem prizorišču. Prav rada bi se pod Poncami predstavila v lepi luči, saj bo tokrat tu povrhu šprint v prosti oz. drsalni tehniki, ki ji je bila sicer vedno precej bližje kot klasika: »Nazadnje je bil pred dvema letoma tu klasični šprint, takrat nisem tako uživala. Čudovito je nastopiti doma, ob podpori domačih, prijateljev in drugih privržencev, a klasične tehnike se nikdar nisem brezhibno navadila. zato vsakič, ko nastopam v prostem slogu, bolj uživam. In tako bo v Planici čez dobra dva tedna.«Tekmovalni uvod v sezono svetovnega pokala je, kot je tudi že poleti načrtovala, izpustila, pozornost je namenila pripravam v Livignu. »Prav sem se odločila,« je prepričana in tako obrazloži: »Potem ko sem imela v večjem delu prejšnje zime precej težav z vnetim živcem na nogi in zato zoprnimi bolečinami mišice, sem se morala že od poletnih priprav bolj premišljeno kot včasih lotiti treninga in tekmovalnega načrta. Prav vadba je zdaj zelo pomembna, lepo bi bilo, ko bi bila ob tem koncu tedna za tekmo nižje tekmovalne ravni nared proga na vsaj malce zasneženi Pokljuki. Zadnje priprave v Livignu pa so bile pomembne tudi zaradi bližajoče se moje prve preizkušnje v sezoni za svetovni pokal v Davosu, saj so tam zelo podobne razmere, vključno z nadmorsko višino, kot v omenjenem italijanskem središču.«Sicer pa tradicionalno švicarsko decembrsko prizorišče tekaških tekem – tokrat bo 14. in 15. t. m. – večini iz slovenskega tabora ostaja med tistimi priljubljenimi v sezoni. »Le kako ne bi bilo, če ponavadi pridemo tja po enem mesecu bivanja v nordijskem delu Evrope in se razveselimo alpskih vrhov in prijetnih sončnih žarkov,« se je nasmejala naša reprezentantka in takoj dodala: »No, šalo na stran ... Seveda je najbolj pomembno, da pričakaš tekmo na visoki stopnji pripravljenosti in v dobrem počutju. Sama dejansko nočem razmišljati dolgoročno: zdaj me najbolj zanimata decembrski preizkušnji v Davosu in Planici.« Ko smo ji omenili novoletno tekaško turnejo, je prikimala, potrdila, da bo kot ponavadi tekmovala na uvodnih etapah, nadaljevanje sezone pa bo nato krojilo tudi počutje. Zato se še ne obremenjuje niti z januarsko generalko za SP 2021 v Oberstdorfu niti s cilji poznejše skandinavske turneje.Rada bi se predvsem izognila zdravstvenim težavam in bolečinam, ki so jo spremljale v prejšnji zimi. Vadi še naprej po programuna pripravah je največkrat z mlajšo moško ekipo. »Prav nič nam ni hudega, to so neobremenjeni fantje, lahko si mislite, da je zabavno, ko si sami pripravljamo hrano v apartmajih in se pogosto smejimo. Ko pa napoči čas za trening, ni več šale,« pravi Fabjanova.Navdušena je tudi, ker ji zadnje preverjanje novih modelov smuči razgrinja optimizem. »Res, tako kakovostnih smučk nisem imela še nikdar,« toda ob tem doda, da ji tudi oprema ne more pomagati, da bi bila v klasični tekmi tako uspešna kot v drsalnem koraku: »Ko si enkrat drsalec, si pač drsalec ...«