Na SZS prejeli odgovor od FIS na pritožbo v »aferi smučka«

Smučarska zveza Slovenije (SZS) je prejela odgovor od Mednarodne smučarske zveze (FIS) na pritožbo, ki so jo pristojni pri SZS vložili po dogodkih na nedavnem svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih Oberstdorfu. Odgovorni pri FIS so zavrnili pritožbo.

Na Smučarski zvezi Slovenije bodo odločitev FIS natančno proučili ter na njeni podlagi pripravili nadaljnje korake v okviru razpoložljivih možnosti. »Ob tem želimo poudariti, da bomo k zadevi pristopili odgovorno, premišljeno in v skladu z vrednotami športa,« so v izjavi za javnost zapisali pri SZS.

Hkrati bodo pri SZS proaktivno naslovili prihodnost smučarskih skokov. »Mednarodni smučarski zvezi bomo predlagali ustanovitev posebne delovne skupine, ki bi temeljito razmislila o spremembah pravil in postopkov – z jasnim ciljem, da smučarske skoke naredimo še bolj privlačne, transparentne in poštene za vse reprezentance ter udeležence tekmovanj.«

Odgovorni pri SZS so se na odločitev pristojnih pri FIS pritožili, ker Domnu Prevcu na nedavnem svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu niso dovolili opraviti nastopa v uvodni seriji moštvene tekme, potem ko so mu ušle smuči po zaletišču.

»V tem trenutku slovenska reprezentanca potrebuje predvsem mir in stabilno okolje. Pred nami je naslednji vrhunec sezone – olimpijske igre, na katere se športniki in strokovni štab osredotočajo z vso resnostjo in predanostjo. Prav zaradi zaščite ekipe in zaradi tega, da ne bi kakorkoli vplivali na morebitne nadaljnje postopke, Smučarska zveza Slovenije do nadaljnjega zadeve ne bo dodatno komentirala,« so še dodali pri SZS.