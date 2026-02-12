  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Na tuj račun zapravila več kot 2000 evrov in osvojila zlato

Francoska biatlonka Julie Simon je v letih 2021 in 2022 zlorabila kreditni kartici reprezentančne kolegice in fizioterapevta. Oktobra je bila obsojena.
Milano Cortina 2026 Olympics - Biathlon - Women's 15km Individual - Anterselva Biathlon Arena, South Tyrol, Italy - February 11, 2026. Julia Simon of France reacts after crossing the finish line REUTERS/Matthew Childs Foto Matthew Childs Reuters
Milano Cortina 2026 Olympics - Biathlon - Women's 15km Individual - Anterselva Biathlon Arena, South Tyrol, Italy - February 11, 2026. Julia Simon of France reacts after crossing the finish line REUTERS/Matthew Childs Foto Matthew Childs Reuters
Ni. Go.
12. 2. 2026 | 13:38
Na olimpijskih igrah v Italiji je zlato medaljo v ženski preizkušnji na 15 kilometrov osvojila francoska biatlonka Julie Simon. Njena zmaga pa ne bi bila nič posebnega, če ne bi bila obsojena zaradi zlorabe kreditnih kartic svoje reprezentančne kolegice Justine Braisaz-Bouchet, ki je tekmovanje končala na 80. mestu, ter ekipnega fizioterapevta. V letih 2021 in 2022 je brez njunega soglasja zapravila več kot 2000 evrov.

Po treh letih zanikanja je oktobra 2025 na sodišču krivdo le priznala, a hkrati zatrdila, da se zagrešitve dejanj ne spomni. Dejala je, da jih ima za nerazumljiva ter da jih predeluje s psihologom. Sodišče ji je naložilo kazen v višini 15.000 evrov, francoska smučarska zveza pa jo je začasno suspendirala. Kljub temu lahko tekmuje na OI, v nedeljo je Franciji na mešani ekipni štafetni tekmi pomagala do zlata.

Prihod v cilj ob zmagi na 15 km je pospremila s kazalcem na ustnicah, vendar ni želela razkriti podrobnosti: »Namenjeno je bilo eni osebi, ki ve, kdo je, ker sva govorili. Več pa ne povem, končano je.« Škandal z zlorabo kreditnih kartic je sicer posledice pustil tudi na Justine Braisaz-Bouchet, ki je bila tarča spletnega linča, kot da bi bila zanj kriva ona.

Zimski športi
Tretja operacija

Lindsey Vonn se je oglasila iz bolnišnice; znano, kdaj bi se lahko vrnila

Gre za kompleksen zlom, ki lahko ne glede na starost konča športnikovo kariero, a tudi Federica Brignone je imela resen zlom in si je opomogla do domačih OI.
Peter Zalokar 11. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Premium
Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Premium
Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila golenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Svet
Energetska kriza

Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Slovenija
Barometer

Manj medijske izpostavljenosti spodrezalo Zorana Stevanovića

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas, ali pa ga ne bi nikomur. Demokrati so skočili na tretje mesto.
Janez Tomažič 11. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Gospodarstvo
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Magazin
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Gospodarstvo
Vredno branja

Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Delov poslovni center
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
Preberite več

Novice  |  Svet
ZDA

Trump imenoval kandidatko za veleposlanico v Sloveniji

Kandidatka za veleposlanico bo morala zdaj uspešno prestati zaslišanje pred senatnim odborom za zunanje zadeve in potrditev v senatu.
12. 2. 2026 | 13:43
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlonka Julie Simon

Na tuj račun zapravila več kot 2000 evrov in osvojila zlato

Francoska biatlonka Julie Simon je v letih 2021 in 2022 zlorabila kreditni kartici reprezentančne kolegice in fizioterapevta. Oktobra je bila obsojena.
12. 2. 2026 | 13:38
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pustna statistika

Koliko stane priprava krofov in koliko Krofov živi pri nas

Statistični urad Slovenije je pripravil statistične podatke, povezane s pustovanjem.
12. 2. 2026 | 13:31
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina – z aplavzom

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

NLB lani ustvarila dobre pol milijarde evrov čistega dobička

Največja bančna skupina v Sloveniji namerava za dividende nameniti 55 odstotkov lanskega dobička.
Karel Lipnik 12. 2. 2026 | 13:12
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pustna statistika

Koliko stane priprava krofov in koliko Krofov živi pri nas

Statistični urad Slovenije je pripravil statistične podatke, povezane s pustovanjem.
12. 2. 2026 | 13:31
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina – z aplavzom

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

NLB lani ustvarila dobre pol milijarde evrov čistega dobička

Največja bančna skupina v Sloveniji namerava za dividende nameniti 55 odstotkov lanskega dobička.
Karel Lipnik 12. 2. 2026 | 13:12
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več

