Na tuj račun zapravila več kot 2000 evrov in osvojila zlato

Na olimpijskih igrah v Italiji je zlato medaljo v ženski preizkušnji na 15 kilometrov osvojila francoska biatlonka Julie Simon. Njena zmaga pa ne bi bila nič posebnega, če ne bi bila obsojena zaradi zlorabe kreditnih kartic svoje reprezentančne kolegice Justine Braisaz-Bouchet, ki je tekmovanje končala na 80. mestu, ter ekipnega fizioterapevta. V letih 2021 in 2022 je brez njunega soglasja zapravila več kot 2000 evrov.

Po treh letih zanikanja je oktobra 2025 na sodišču krivdo le priznala, a hkrati zatrdila, da se zagrešitve dejanj ne spomni. Dejala je, da jih ima za nerazumljiva ter da jih predeluje s psihologom. Sodišče ji je naložilo kazen v višini 15.000 evrov, francoska smučarska zveza pa jo je začasno suspendirala. Kljub temu lahko tekmuje na OI, v nedeljo je Franciji na mešani ekipni štafetni tekmi pomagala do zlata.

Prihod v cilj ob zmagi na 15 km je pospremila s kazalcem na ustnicah, vendar ni želela razkriti podrobnosti: »Namenjeno je bilo eni osebi, ki ve, kdo je, ker sva govorili. Več pa ne povem, končano je.« Škandal z zlorabo kreditnih kartic je sicer posledice pustil tudi na Justine Braisaz-Bouchet, ki je bila tarča spletnega linča, kot da bi bila zanj kriva ona.