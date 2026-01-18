Na vrhu Francozinja, Slovenki med trideseterico

Francoska biatlonka Lou Jeanmonnot je bila najboljša na zasledovalni tekmi na deset kilometrov za svetovni pokal v Rupholdingu. Drugo mesto je osvojila Švedinja Hanna Öberg, tretja pa je bila še ena Francozinja Camille Bened. Na štartu sta bili dve Slovenki. Polona Klemenčič je zasedla pa 24., Lena Repinc pa 28. mesto.

Klemenčičeva je zgrešila tri strele, medtem ko je bila Repinčeva dvakrat nenatančna. V primerjavi s sobotno tekmo je Polona izgubila eno mesto, medtem ko jih je Lena pridobila šest.

Jeanmonnotova je zgrešila zgolj en strel in s časom 29:29,6 minute prepričljivo zmagala. Drugouvrščena Öbergova je za njo zaostala za 10,5 sekunde, tretjeuvrščena rojakinja Benedova pa za 12,9 sekunde.

Jeanmonnotova je vodila večji del proge, a je z zgrešenim strelom na zadnjem strelskem postanku najbližji zasledovalki pustila nekaj upanja na zmago, saj se je njena prednost iz 30 sekund stopila na slabih pet sekund, vendar je slednja v zadnjem kilometru ni mogla več ujeti.