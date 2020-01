Na žalost nikoli ne bomo izvedeli, kako daleč je v resnici poletel (VIDEO)

Včasih mora brzdati svoja pričakovanja

Anže Lanišek se je v tej sezoni a posamičnih tekmah že dvakrat zavihtel na zmagovalni oder. FOTO: AFP

Anže Lanišek v skupni razvrstitvi za svetovni pokal drži 12. mesto.

V Zakopanah je v soboto prispeval levji delež k 3. mestu Slovenije.

Obe zmagi v Saporu brani avstrijski zvezdnik Stefan Kraft.

Na Saporo ga vežejo zelo lepi spomini

Ljubljana – S spektaklom v Zakopanah so najboljši smučarski skakalci minuli konec tedna vstopili v drugo polovico sezone v svetovnem pokalu, v katerem ježe v Innsbrucku presegel bero iz svoje doslej najuspešnejše zime 2015/16. V tisti je zbral 232 točk, s katerimi je v skupni razvrstitvi končal na 25. mestu, zdaj jih ima na svojem računu že 369, v seštevku pa drži 12. mesto.»Z doslej doseženim v tej zimi sem vsekakor zadovoljen, kajti skačem stanovitno in redno osvajam točke. Na ta način dokazujem, da moje besede pred začetkom sezone vendarle niso bile prazne,« je poudaril 23-letni Domžalčan in se po krajšem premisleku malo ugriznil v jezik.»Ne smemo pozabiti, da se je sezona komajda prevesila v drugo polovico. Zato se zavedam, da bom moral – če bom želel biti tudi v nadaljevanju podobno uspešen – enako zavzeto delati naprej, ostati popolnoma zbran na svojo nalogo in skakati (vsaj) tako dobro kot doslej, če ne celo raven skakanja še malo dvigniti. V nasprotnem primeru se mi lahko hitro ponovi Nižni Tagil, kjer sem se malo lovil,« je zaupal.Kot je dodal, si je začel v Rusiji že malce razbijati glavo s tem, zakaj mu tam ni več šlo tako, kot si je zamislil. »Po krajšem tuhtanju in iskanju rešitev sem prišel do zaključka, da ne smem zapletati stvari, ampak si moram še naprej prizadevati, da bom skakal čim bolj sproščeno,« je ključ do uspeha razkril reprezentant iz SSK Mengeš.V preteklosti se mu je pogosto dogajalo, da je na treningu skakal bolje kot na preizkušnjah. »V takšnih primerih je treba malo brzdati svoja pričakovanja in skoke postopoma prenesti na tekme. V vseh teh letih sem tudi spoznal, da ni nič narobe, če se mi kdaj prikrade kakšen slabši nastop. Vsi smo namreč ljudje in vsi delamo napake; to je človeško. Pomembno je, da se iz spodrsljajev kaj naučimo,« je pojasnil, na kakšen način je obrnil zgodbo, tako da zdaj običajno stopnjuje svoje skoke in najboljše prikaže takrat, ko je to najpomembneje.Kot je bil to, denimo, tudi primer na sobotni ekipni preizkušnji v Zakopanah, kjer je »Žabi« v finalu uspel skok za dušo (140,5 m), s katerim je prispeval levji delež k tretjemu mestu Slovenije. Nepozaben polet je Anže pred petimi leti prikazal tudi na tekmi za celinski pokal v Saporu, kjer ga je odneslo do uradno izmerjenih 146,5 metra. A tisti, ki so videli njegov izjemni nastop, menijo, da je bil v resnici še daljši in dolg vsaj 150 metrov.»Na žalost nikoli ne bomo izvedeli, kako daleč sem dejansko poletel. Vsi, ki so bili tam, pa so prepričani, da moj skok v resnici ni meril 'le' 146,5 metra,« se je Lanišek spomnil svojega sijajnega nastopa v Saporu, kjer bosta jutri (z začetkom ob 8.30 po našem času) in v nedeljo (02.00) naslednji tekmi za svetovni pokal. V današnjih kvalifikacijah (8.30) bo slovensko zastopstvo nastopilo z isto šesterico kot na zadnjih treh postajah, ob »Žabi« bodo naše barve branili še bratjeinterinNa veliki napravi Okurajama je lani kraljeval, ki je v svojo korist odločil obe tekmi. Na prvi sta avstrijskemu zvezdniku družbo na zmagovalnem odru delala Poljakin Norvežan, na drugi pa se mu je najbolj približal Timi Zajc, ki se je pred letom dni v Saporu z drugim mestom veselil svojih prvih stopničk med svetovno elito.