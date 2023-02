Na zanimivi premieri Domnu in Timiju 5. mesto

Slovenska dvojica Domen Prevc in Timi Zajc je na premierni superekipni tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v Lake Placidu (ZDA) zasedla 5. mesto. Zmagala sta Poljaka Piotr Žyla in Dawid Kubacki.

Za Poljakoma, ki sta zbrala 800,8 točke, sta končala Avstrijca Daniel Tschofenig in Stefan Kraft (787,6), tretje mesto pa je po odlični zadnji seriji pripadlo Japoncema Naokiju Nakamuri in Rjoju Kobajašiju (776,7).

Za najnižjo stopničko zmagovalnega odra sta Prevc in Zajc, šesti in četrti s sobotne posamične tekme, po treh serijah oziroma šestih skokih zaostala 16,2 točke. Prevc in Zajc sta prvo serijo končala na šestem mestu, potem ko je predvsem drugi skočil nekoliko slabše. Vseeno sta se med 13 ekipami zanesljivo uvrstila v drugo serijo z 12 najboljšimi dvojicami.

V drugem delu tekmovanja so se reprezentance potegovale za osem mest v finalu, Slovenca pa sta pridobila eno mesto, a za vrhom vseeno zaostajala 29 točk, za stopničkami pa 13,2 točke.

Dawid Kubacki se je veselil ekipne zmage. FOTO: Al Bello/AFP

V boj za zmago Slovenca nista več posegla, je pa Prevc (128 m) z odličnim zadnjim skokom obudil možnosti za zmagovalni oder. Zajc pa je v zadnji skupini nato skočil 122 m, kar je bilo premalo, da bi prehitel zanesljivega Krafta in Kobayashija za skok na zmagovalni oder.

Slovenija je v razvrstitvi za pokal narodov osvojila 80 točk. Zmagovalci Poljaki pa 200. Točke je osvojilo 12 reprezentanc. V tej razvrstitvi ima vodila Avstrija 4189 točk. Pred Slovenijo (3241 točk) sta še Norveška s 3605 in Poljska s 3394 točkami.

V Lake Placidu bo danes na sporedu še druga posamična tekma ta konec tedna, začela se bo nekaj minut čez 16. uro. Ob 14.45 bodo izpeljali še kvalifikacije.