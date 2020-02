Na že nevarni Bloudkovi velikanki pred Kulmom ni več užival

Kako ste zadovoljni s svojo zdajšnjo pripravljenostjo?

Toda najprej so pred vami preizkušnje v Lahtiju. Kaj si obetate od tamkajšnjih tekem?

Ste si za Finsko in Norveško zastavili kakšne posebne cilje?

V skupni razvrstitvi za svetovni pokal Timi Zajc ta čas drži 15. mesto. FOTO: Blažž Samec

Kako vam je šlo na zadnjih treningih v Planici?

Glede na to, kaj sem dosegel doslej, imam sezono že bolj ali manj rešeno. Na svojem računu imam že tri stopničke, torej več kot v prejšnji zimi, ko sem dvakrat stal na zmagovalnem odru. To pomeni, da sem naredil korak naprej.



V posebnem seštevku smučarskih poletov pred velikim finalom svetovnega pokala v Vikersundu (od 13. do 15. marca) držite odlično drugo mesto za avstrijskim zvezdnikom Stefanom Kraftom, tako da ste še tudi v igri za osvojitev malega kristalnega globusa.

Boste v kovček spravili še kaj dodatnega glede na to, da boste na severu Evrope ostali teden dlje, kakor je bilo sprva predvideno?



Kako sami doživljate podatke o širjenju koronavirusa?

Ljubljana – Zaradi nevarnosti epidemije koronavirusa je vodstvo slovenske reprezentance v smučarskih skokih tik pred zdajci spremenilo prvotni načrt, po katerem bi se iz Lahtija, kjer bodo od petka do nedelje tri tekme za svetovni pokal (dve posamični in ena moštvena), vrnili domov. Iz Finske se bodo namreč preselili naravnost v Lillehammer, kjer bodo opravili sklepne priprave za 4. norveško turnejo Raw Air (surov zrak), ki se bo 6. marca s kvalifikacijami začela na znamenitem Holmenkollnu.V deželo tisočerih jezer bo ob bratihin–,inodpotoval tudi, ki bo, sodeč po drugem in tretjem mestu na Kulmu ter dobrih skokih na treningu v Planici, med našimi glavnimi aduti tudi na severu Evrope. Na včerajšnji novinarski konferenci je spregovoril o svoji formi, treningu v Planici, malem kristalnem globusu, koronavirusu ...»Ocenjujem, da sem v tem trenutku precej boljši, kot sem bil v istem obdobju lani. Na Kulmu, ki sem ga že zares nestrpno pričakoval, sem dokazal, da sem tudi letos zelo močan na letalnici. Upam, da bom vrhunsko pripravljenost dobro unovčil do konca sezone. Priznati moram, da že z velikimi očmi pogledujem proti Vikersundu in svetovnemu prvenstvu v Planici.«»Ker tam še nikoli nisem bil, ne vem, kaj lahko pričakujem. Menim, da skačem zelo dobro, za začetek pa bom meril med deseterico. Bomo videli, ali bom imel spet svoj dan in bom lahko pokazal še kaj več. Ko se ozrem nazaj, sem vesel, da sem minuli konec tedna izpustil tekmi v Rasnovu, saj sem si v tem času malo odpočil. Ko nisem treniral, sem bil doma in v tem času popolnoma odmislil skoke.«»Glede na to, kaj sem dosegel doslej, imam sezono že bolj ali manj rešeno. Na svojem računu imam že tri stopničke, torej več kot v prejšnji zimi, ko sem dvakrat stal na zmagovalnem odru. To pomeni, da sem naredil korak naprej. Zaradi tega lahko do konca sezone tekmujem sproščeno in uživam v tekmah.«»Na žalost Bloudkova velikanka ni bila več najbolje pripravljena, zato tam nazadnje nisem več užival. Ker je bilo doskočišče trdo in razrito, ni bilo več varno za prav dolge skoke. Na zadnjem treningu pred Kulmom sem, denimo, na njej opravil le en samcat skok, ker je bila po mojem mnenju že preveč nevarna. Potem sem se raje preselil na sosednjo srednjo skakalnico in vadil na njej.«»Da, moj zaostanek za Kraftom dejansko ni velik (zgolj 20 točk). Če bi se mi torej v Vikersundu pokrili vsi dejavniki, je mogoče še prav vse. Toda najprej moram seveda še priti do tja, do takrat ohraniti dobro formo in privarčevati čim več energije.«»Vzel bom kakšen kos oblačila več, dvakrat ali trikrat pa jih bo treba tudi oprati.«»Če sem iskren, o tem za zdaj še nisem prav veliko bral niti poslušal, zato si s tem še ne belim pretirano glave.«