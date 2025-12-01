Nad Laniškom navdušen tudi nekdanji avstrijski tekmec: Pri njem tega ne opaziš

Iz slovenskega zornega kota je zdajšnji pogled na skupni razvrstitvi svetovnega pokala v smučarskih skokih zares čudovit. V moški konkurenci po tekmah na severu Evrope na vrhu seštevka kraljujeta Anže Lanišek (356 točk) in Domen Prevc (270), v ženski pa Nika Prevc (256) drži drugo mesto za vodilno Japonko Nozomi Marujama (380). V naših reprezentancah bi si – če odmislimo slabša peta člena, ki ostajata še brez točke – težko želeli boljši štart v olimpijsko zimo.

V domovino se je kajpak najbolj zadovoljen vrnil Lanišek. Potem ko ga glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota ni uvrstil v zasedbo za uvodno preizkušnjo mešanih ekip v Lillehammerju, kar je začudilo tudi tuje poznavalce tega športa, je Žaba, kakor ga pravzaprav vsi kličejo, nato na posamičnih tekmah kot za stavo nizal vrhunske skoke in dosežke ...