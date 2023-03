Naj govorijo, kar hočejo, jaz tega ne sprejmem

V nadaljevanju preberite:

Kako nekdanji slovenski as Robert Kranjec ocenjuje sezono za svetovni pokal v smučarskih skokih, ki se bo prihodnji konec tedna iztekla v Planici, kako je doživljal podvige Anžeta Laniška in Timija Zajca, čemu pripisuje slovenske uspehe, kakšne možnosti pripisuje domžalskemu rekorderju v boju za skupne stopničke, kako je videl padec Petra Prevca, katere so po njegovem prednosti norveškega zvezdnika Halvorja Egnerja Graneruda, kaj je povedal o zgodovinski prvi ženski tekmi v poletih in svetovni rekorderki Emi Klinec, koliko tekmovalnih dresov je izdelal v tej sezoni, koliko kilometrov je letos že prevozil s kolesom, kam se bo odpravil na štart prve letošnje dirke, kje se je lani veselil zmage, koliko časa s tekaškimi smučmi potrebuje za 40 kilometrov, kako gleda na treninge hčerke Pike ...