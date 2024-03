Najbolj nasmejani Lara in Federica, edina Slovenka praznih rok

Švicarska smučarska zvezdnica Lara Gut-Behrami je pričakovano v Saalbachu osvojila mali kristalni globus, prvič kot zmagovalka veleslalomskega seštevka v svetovnem pokalu. Zato ji je danes zadostovalo 10. mesto.

Slovenka Ana Bucik je v finalu popravila vtis, vendar pa je s 17. mestom zgrešila petnajsterico in točke, ki bi štele tudi za boljšo štartno številko v prihodnji sezoni.

Na zadnjem ženskem veleslalomu v sezoni 2023/24 je zmagala Italijanka Federica Brignone, ki je vodila že po prvi progi. Drugo mesto je osvojila Novozelandka Alice Robinson (+1,36), tretja pa je bila Norvežanka Thea Louise Stjernesund (+1,67).

Današnja tekma je odločala tudi o zmagovalki skupne razvrstitve. Gut-Behramijeva si je zagotovila tudi veliki kristalni globus. Do konca sezone sta le še dve tekmi, superveleslalom in smuk. Švicarska šampionka ima pred izzivalko Brignonejevo neulovljivih 208 točk prednosti.

Norvežan Timon Haugan je bil najhitrejši v slalomu. FOTO: Joe Klamar/AFP

Krstna zmaga Norvežana

Na moškem slalomu je zmago požel Norvežan Timon Haugan, ki je bil najhitrejši že na prvi progi. Avstrijec Manuel Feller je vrhunsko sezono, v kateri je prvič postal zmagovalec slalomskega seštevka, pred domačimi navijači v Saalbachu sklenil kot drugi (+ 0,40). Nemec Linus Strasser (+0,44) je bil tretji.

Feller, ki je zmagal na štirih od desetih slalomov v sezoni, je v tej disciplini osvojil 715 točk, drugo mesto v slalomskem seštevku je pripadlo Nemcu Strasserju (526), današnji zmagovalec Haugan (450), ki je prvič okusil slast zmage v svetovnem pokalu, je končal kot tretji. Veliki kristalni globus si je že predčasno zagotovil Švicar Marco Odermatt, ki v slalomu ne tekmuje.

Mali slalomski globus je poljubil Avstrijec Manuel Feller. FOTO: Joe Klamar/AFP

Slovenci na slalomskih tekmah niso bili med dobitniki točk v iztekajoči se sezoni in si niso zagotovili nastopa na finalni preizkušnji sezone. Povsem so izgubili stik s konkurenco. Ostali so le še spomini na zlato slalomsko obdobje našega moškega smučanja, ko so Slovenci osvojili 20 zmag in zbrali še 45 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu.

Tudi v superveleslalomu, ženska in moška tekma bosta na sporedu v petek, ne bo naših na štartu. Ilka Štuhec bo nastopila v soboto na finalnem ženskem smuku, Miha Hrobat pa bo edini slovenski tekmovalec na nedeljskem moškem smuku.