Najboljša uvrstitev Faka, francoska kapitulacija na zadnjem streljanju

Zelo zanimiva zasledovalna tekma biatloncev na razprodanem prizorišču v Anterselvi ni razočarala, znova se je potrdilo, da do sprememb lahko pride vse do konca. Do zadnjega streljanja je Emilien Jacquelin drvel k zmagi, nato pa zatajil in zlato je osvojil Šved Martin Ponsiluoma, ki je na drugem streljanju stoje zadel vseh pet strelov.

Srebro je osvojil Sturla Holm Laegreid, okrog katerega se v teh dneh dogaja ogromno, od nezvestobe do besednega boja z Jacquelinom, v katerega se je zapletel po šprintu. Laegreid je na zasledovanju dobil dvoboj, Jacquelin se je moral sprijazniti z bronasto kolajno.

Jakov Fak prihaja v pravo formo, čaka ga še nastop na tekmi s skupinskim štartom. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Dobro se je na zasledovanju odrezal tudi Jakov Fak, ki se je povzpel na odlično 14. mesto, zanj je to najboljša uvrstitev na zasledovalnih tekmah doslej na olimpijskih igrah, pred tem je bila njegova najboljša uvrstitev v tej disciplini 25. mesto.

Uvrstitev s šprinta je popravil tudi Anton Vidmar, ki je napredoval s 35. na 23. mesto, Lovro Planko je tekmo končal na 31. mestu. Miha Dolžan je končal na 46. mestu.