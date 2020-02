FOTO:Najboljši na svetu čaka, da se mu bo pridružil še kdo

Ljubljana

Martin Čater je bil najboljši od Slovencev na edinem treningu. FOTO: AFP

Zlato lisico v Mariboru, 15. in 16. t. m., bi lahlo ogrozile napovedane otoplitve



Štuhčeva upa na zasuk

Ilka Štuhec je nastope v Banskem že pozabila in se osredotočila na tekmi v Sočiju. FOTO: AFP



Otoplitev ogroža 56. Zlato lisico

- Kdo od slovenskih alpskih smučarjev se bo ta konec tedna med uspešnimi pridružil? Najboljši Slovenec v tej zimi bo paket tekem v svetovnem pokalu zaokrožil jutri z branjenjem rdeče majice na veleslalomu v Garmisch-Partenkirchnu, njegovi kolegi v najhitrejši disciplini bodo že danes poskušali zasukati krivuljo klavrnih rezultatov navzgor.bo kot edina Slovenka na s snegom zasuti olimpijski Rdeči Poljani nad Sočijem iskala pot do boljše forme.V Kranjčevem taboru strategijo narekuje trener. »Napad je najboljša obramba. Žan ne bo branil majice vodilnega, pač pa bo maksimalno napadal. Le s pristopom 'plin do konca' velja tekmovati v takšni konkurenci. Če bo idealno izpeljal tekmo, bo sekundo hitrejši od tekmecev,« je napovedal osmi veleslalom sezone Bergant. V razmišljanju mu kajpak sledi tudi 27-letni smučar, ki je bil na zadnjih devetih veleslalomskih preizkušnjah kar osemkrat med najboljšo peterico.»Sem na takšni ravni, da sem lahko na vsaki tekmi tudi najboljši,« je samozavestno dopolnil svojega trenerja z 270 točkami prvi veleslalomist sezone. Sedemnajst manj jih ima NorvežanV veleslalomu bo tekmoval tudi najboljši slovenski slalomistNa prizorišču prve slovenske smukaške zmageleta 2007 se bo že danes po znameniti progi Kandahar spustila slovenska posadka »ranjencev«, ki jim v tej sezoni smuči nikakor ne drsijo, kot bi si želeli. Že pet tekem zapored se nihče ni uvrstil med trideseterico.»Ne vem, kje iskati vzroke,« je po razočaranju v Kitzbühlu povedal trener, ki je na začetku leta zamenjal. Morda je več dobre volje vlil zadnji in edini trening pred današnjo tekmo, saj jeprismučal do 23. mesta, druge uvrstitve naših so bile naslednje:S slabo popotnico, 18., 19. in 20. mestom minuli konec tedna v Banskem, se je v Soči odpravila Ilka Štuhec, a v upanju, da bo »dobro delo«, kot je zatrdila, obrodilo sadove. »Na treningih sem že bila hitra, pomembno je, da ponavljam dobro smučanje, ohranjam mirnost, verjamem vase in dajem vse od sebe,« je pred današnjim smukom in jutrišnjim superveleslalom povedala Mariborčanka.Močno sneženje je onemogočilo izvedbo treningov na olimpijski progi, na kateri jeprismučala Sloveniji prvo olimpijsko zlato v najhitrejši disciplini, zato bo imela dvakratna zaporedna svetovna prvakinja težko nalogo, da bi izpolnila želje trenerja»Cilj je povezati predstave, na katerih je bila blizu zmagovalnemu odru. Ilko je treba spraviti v pravi ritem,« je razmišljal Švicar.V Sočiju ne bo vodilne v skupnem seštevku, ki si je vzela tekmovalni premor.»Ni še panike, le slaba volja in zaskrbljenost,« je generalni sekretar 56. Zlate lisices previdnostjo predstavil stanje na progi, na kateri se bodo 15. in 16. t. m. »lisičke« merile za točke svetovnega pokala. Vodja tekmovanjaje zatrdil, da bi snežni kontrolor pri Mednarodni smučarski zveziprižgal zeleno luč za izvedbo tekmovanja, toda napovedana otoplitev v prihodnjih dnevih ne vliva pretiranega optimizma. Mayr bo v Maribor dopotoval v četrtek in odločil, kaj bo z mariborsko tekmo. Odpovedani moški preizkušnji in olimpijski generalki iz Yanqinga, ki bi morali biti v obdobju Zlate lisice, bodo izpeljali v Saalbachu (13. in 14. t. m.).