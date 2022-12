Najboljši skakalki na Ljubnem lepa denarna nagrada

Smučarske skakalke to zimo čaka silvestrska turneja, ki bo v svoji drugi izvedbi prvič potekala na dveh prizoriščih. Prvi dve tekmi bosta v avstrijskem Beljaku, nato sledita še dve na Ljubnem ob Savinji, kjer bo 1. januarja znana tudi dobitnica zlate sove za skupno zmago. Slovenke to sezono še niso zmagale, edine stopničke je zasedla Urša Bogataj.

Prihodnji teden skakalke čaka prvi vrhunec sezone, silvestrska turneja. Prvi dve tekmi, 28. in 29. decembra, bosta v avstrijskem Beljaku, nato se karavana seli v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem tekmi 31. decembra in 1. januarja, ko bo pod reflektorji znana skupna zmagovalka.

Drugič v zgodovini tekmovanje po sistemu izločanja

Tekmovanje na Ljubnem bo drugič v zgodovini potekalo po sistemu izločanja, ki je na moški novoletni turneji v veljavi že vrsto let. Lansko sezono ob premieri turneje na Ljubnem je zmaga pripadla Avstrijki Mariti Kramer, ki je za las ugnala najboljšo Slovenko Niko Križar. Letos v ženskem taboru merijo na stopničke in upajo tudi, da bo sova tokrat ostala doma.

Slovenske skakalke na čelu z dvakratno olimpijsko prvakinjo Uršo Bogataj, dobitnico dveh olimpijskih kolajn iz Pekinga ter drugo najboljšo skakalko zime Niko Križnar ter svetovno prvakinjo Emo Klinec poolimpijske zime niso začele po pričakovanjih.

Nika Križnar bo merila visoko. FOTO: Terje Bendiksby/AFP

A na zadnji postojanki pred silvestrsko turnejo so vseeno prišle do tako težko pričakovanih stopničk, ko je Bogataj v Titiseeju zasedla tretje mesto. »Upam, da je led s stopničkami prebit, da je Urša vrgla iskrico in da bo ogenj zagorel. Verjamem v punce,« je dejal glavni trener skakalk Zoran Zupančič, ki priznava, da imajo v reprezentanci še nekaj težav.

»Upam, da bomo težave čim prej odpravili, vendar ne gre čez noč. Zaupati moramo v svoje delo. Glede na zveneča imena, ki jih imamo v ekipi, verjamem, da bomo čim prej startali na najvišja mesta,« je napovedal selektor in dodal, da se cilji niso nič spremenili. »Eden od teh je tudi sova.«

Slovenske reprezentantke obe skakalnici dobro poznajo, čeprav sta obe precej specifični, vsaka na svoj način se razlikujeta od bolj sodobnih naprav v svetovnem pokalu. Zato si želijo kakšen trening več na obeh prizoriščih, vendar topla vremenska napoved za kaj takega ni ugodna.

Po dveh letih na prizorišču spet gledalci

»Sama bi si želela kakšen trening več, saj imam vsako leto na Ljubnem 'noro' veliko težav pri prvem preizkusu skakalnice,« je v smehu dejala Bogataj, ki je edina Slovenka letos s stopničkami za zdaj, in dodala, da jo pred turnejo zanimajo samo dobri skoki. »Če so skoki dobri, posledično pride tudi rezultat.«

Križnar, ki je imela to sezono veliko težav s poškodbami in z boleznimi, upa, da so zdaj te dokončno pozabljene. Lansko sezono je turnejo začela z zmago. »Lepo bi bilo, če bi se ponovila lanska zgodba. Letos sem v vlogi, ko napadam iz ozadja, kar je vseeno nekoliko lažje. Tudi letos si želim stopničke, sploh pa zmago. Res bi bilo slišati himno pred navijači,« je dejala Križnar.

Organizatorji obljubljajo nov spektakel. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenska reprezentanca bo še drugo leto zaporedoma nastopila s polno nacionalno kvoto 12 skakalk. Štiri imajo mesta v ekipi že zagotovljena, to so ob Niki Križnar še Urša Bogataj, Ema Klinec in Nika Prevc, preostali dve bo selektor določil tik pred zdajci. »Vrata so široko odprta. Upamo, da nas bo predvsem na Ljubnem, kjer nas vsako leto očara vzdušje, poneslo na krilih gledalcev. To je prizorišče, kamor vsi radi pridejo,« je dejal Zupančič.

Organizatorji poudarjajo, da bo 12. tekma svetovnega pokala na Ljubnem, ki je ponavadi vrhunec ženske sezone tudi zaradi vzdušja, ki ga pod Rajhovko pripravijo navijači, zelo posebna. Po dveh letih bodo na prizorišču tekme lahko spremljali gledalci, ki so jih na Ljubnem vsako leto šteli v tisočih.

Dodatnih 20.000 evrov in zlata sova

Tudi letos pričakujejo zelo veliko ljudi, še posebno 1. januarja, ko bo znana skupna zmagovalka, zato so poskrbeli za bogato ponudbo za gledalce. Ponudili jim bodo domače specialitete, bogat program pa pripravljajo tudi za otroke z mini-Planico, animatorji. »Naše tekme se bo še naprej držal sloves družinam prijaznega tekmovanja,« je dejal predsednik organizacijskega odbora Rajko Pintar.

Pintar je še poudaril, da je za organizatorje izjemnega pomena tudi, da izenačujejo ženski šport z moškim. »Tudi zato smo nagradni sklad glede na lansko leto povečali za sto odstotkov. To samo nakazuje, da se tudi v finančnem pogledu smučarske skakalke zanesljivo približujejo skakalcem. Enakost spolov je za nas zelo pomembna,« je poudaril.

Letos bo tekmovalka, ki bo na štirih tekmah zbrala največ točk, ob predpisanih denarnih nagradah prejela še posebno denarno nagrado v višini 20.000 evrov in tudi zlato sovo, ki je vredna več kot 10.000 evrov.